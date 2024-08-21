Россияне столкнулись с перебоями в работе Telegram и WhatsApp
Это касается по большей части мобильной версии приложения
21 августа 2024, 18:35, ИА Амител
Проблема с работой мессенджера Telegram наблюдается в России. Как сообщает ТАСС, это касается по большей части мобильной версии приложения.
Например, у части пользователей не обновляется лента каналов и чатов. Кроме того, в некоторых случаях возникают проблемы с загрузкой фотографий, видео и прочего контента.
Согласно данным портала Downdetector, сбой также наблюдается в работе мессенджера WhatsApp. Судя по сообщениям пользователей, сообщения отправляются с большой задержкой.
Напомним, что прошлый масштабный сбой в работе приложения произошел в конце июля. Тогда приложение начало работать очень плохо: чаты долго загружаются, а сообщения отправляются с большим трудом.
08:31:00 22-08-2024
Тоже из-за гугловских серверов? Или что на этот раз придумают?
18:48:51 22-08-2024
у кого? где????? у меня ВСЕ всегда работает,...о чем вы тут все вообще?!