Россияне столкнулись с перебоями в работе Telegram и WhatsApp

Это касается по большей части мобильной версии приложения

21 августа 2024, 18:35, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Проблема с работой мессенджера Telegram наблюдается в России. Как сообщает ТАСС, это касается по большей части мобильной версии приложения.

Например, у части пользователей не обновляется лента каналов и чатов. Кроме того, в некоторых случаях возникают проблемы с загрузкой фотографий, видео и прочего контента.

Согласно данным портала Downdetector, сбой также наблюдается в работе мессенджера WhatsApp. Судя по сообщениям пользователей, сообщения отправляются с большой задержкой.

Напомним, что прошлый масштабный сбой в работе приложения произошел в конце июля. Тогда приложение начало работать очень плохо: чаты долго загружаются, а сообщения отправляются с большим трудом.