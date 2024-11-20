Релиз игры состоится 20 ноября

20 ноября 2024, 07:45, ИА Амител

Скриншот из игры S.T.A.L.K.E.R. 2 / Steam

Роскомнадзор ограничит доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 только по судебному решению. Об этом регулятор заявил РИА Новости.

Пока запрещающего игру документа нет.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сказал, что тайтл "имеет все шансы" быть запрещенным в РФ, если после его выхода там обнаружат экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни или другую противоправную информацию.

Что важно знать

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby – видеоигра в жанре шутера от первого лица с открытым миром от украинской студии GSC Game World. Сейчас компания базируется в Чехии. Авторы поддерживают ВСУ и осуждают российскую спецоперацию на Украине.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 20 ноября на Windows и Xbox Series X/S. Русской озвучки у игры не будет.