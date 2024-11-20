В Роскомнадзоре рассказали, при каком условии запретят S.T.A.L.K.E.R. 2 в России
Релиз игры состоится 20 ноября
20 ноября 2024, 07:45, ИА Амител
Роскомнадзор ограничит доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 только по судебному решению. Об этом регулятор заявил РИА Новости.
Пока запрещающего игру документа нет.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сказал, что тайтл "имеет все шансы" быть запрещенным в РФ, если после его выхода там обнаружат экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни или другую противоправную информацию.
Что важно знать
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby – видеоигра в жанре шутера от первого лица с открытым миром от украинской студии GSC Game World. Сейчас компания базируется в Чехии. Авторы поддерживают ВСУ и осуждают российскую спецоперацию на Украине.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 20 ноября на Windows и Xbox Series X/S. Русской озвучки у игры не будет.
15:34:47 20-11-2024
задолбали. Игры все должны быть связаны с политикой и релаьностью? вы че там курите?
А во что играть? в Смуту, в которую правительство вбухало 490млн ? ...роском позор играл в нее? Мало того, что оптимизацией даже не пахло, и тянет только на нормальных компах, так еще и скучная муть. бегаешь туда сюда, диалоги читаешь. минут 10 побегал и удалил этот шлак.
Хватит вовсем искать экстримизм и прочую фиговину.
10:12:27 21-11-2024
Вольных сталкеров не обижать! Им, пока, глубоко наплевать на политику... Да и платить они не будут по традиции.