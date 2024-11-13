Правда ли в России хотят запретить видеоигру STALKER 2 и наказывать ее покупателей?
В мире вторая часть серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. выйдет 20 ноября 2024 года
13 ноября 2024, 13:10, ИА Амител
Компьютерная игра от украинских разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет во всем мире 20 ноября 2024 года. В России и СНГ серия S.T.A.L.K.E.R. считается культовой, в нее активно играли геймеры и в конце нулевых и в десятых годах, популярность франшизы не угасла до сих пор. Однако ожидаемая еще с 2010 года вторая часть в нашей стране официально не выйдет из-за антироссийской позиции ее создателей. 12 ноября появились новости и о том, что продукт могут официально запретить в РФ, а тех, кто купит S.T.A.L.K.E.R. 2 или даже бесплатно скачает в интернете, будут привлекать к ответственности. Amic.ru разобрался в ситуации.
Что такое STALKER 2 и о чем она?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ("S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля") – это украинский шутер от первого лица с открытым миром, который выходит 20 ноября на персональных компьютерах, а также на Xbox Series X и Series S. Он является четвертой игрой в серии S.T.A.L.K.E.R., которая стала культовой на всем СНГ-пространстве. Серия была вдохновлена повестью братьев Стругацких "Пикник на обочине". В ней была одна номерная часть "Тени Чернобыля" и два спин-оффа – "Зов Припяти" и "Чистое небо". По франшизе выпускались книги, мерч и другая продукция.
События всей серии происходят в Чернобыльской зоне отчуждения. В 2006 году на Чернобыльской АЭС произошла вторая катастрофа, после которой физические, химические и биологические процессы там изменились, появились мутанты, артефакты и аномалии. В опасную зону авантюристы-сталкеры едут в поисках ценных артефактов. Во второй части главным героем будет сталкер по кличке Скиф.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – это долгострой. Он был анонсирован еще в 2010 году, планировалось выпустить в 2012-м, но тогда его отменили. В 2018-м разработчики сообщили о возобновлении проекта. Также после начала СВО в феврале 2022 года создание игры временно приостановили и сменили название с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl, которое отражало украинское написание города Чернобыля. Затем игру переносили в 2023 году (на первый квартал 2024-го) и дважды – в 2024 году (сначала – на 5 сентября, а затем – на 20 ноября).
Игру могут запретить в России?
Официальных новостей о запрете игры в России пока нет. Однако о возможности такого решения рассказал изданию Daily Storm первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он рассказал, что игра "имеет все шансы" быть запрещенной в РФ, но не потому, что разработчики поддерживают ВСУ, а в том случае, если после ее выхода там обнаружат экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни или другую противоправную информацию.
Почему игру хотят запретить?
Потому что ее разработчик – это украинская компания GSC Game World, которая на данный момент базируется в Чехии. Авторы поддерживают ВСУ (в том числе и финансово), а также осуждают проходящую спецоперацию на Украине. В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт GSC Game World за призывы переводить деньги ВСУ.
Активная стадия разработки также выпала на период СВО, так что в проекте наверняка может быть антироссийская риторика. При этом до спецоперации компания обещала не включать в проект политические темы.
А официально игра в России продаваться вообще будет?
Нет. GSC Game World после начала СВО отказалась продавать свои игры в России, прекратила принимать предзаказы от российских геймеров и даже вырезала из S.T.A.L.K.E.R. 2 русскую озвучку. При этом тем россиянам и белорусам, кто уже сделал предзаказы, компания деньги не вернула и решила отправить их на поддержку ВСУ, чем вызвала гнев российских фанатов.
При этом купить S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет при наличии аккаунта в сервисе Steam, привязанного к другой стране, – например, к соседнему Казахстану. Также игра будет доступна по подписке Game Pass на ПК и игровые консоли Xbox Series X/S, для этого там тоже должна быть указана другая страна. В последнем случае человек оплачивает подписку на какой-то срок, в каталог входят разные игры. S.T.A.L.K.E.R. 2 в подписке тоже будет, но отдельно геймер за игру не платит.
За покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 будут наказывать?
Пока никто не заявлял, что российских игроков в S.T.A.L.K.E.R. 2 ждут какие-то наказания со стороны государства. Однако адвокат Михаил Мушаилов рассказал Daily Storm, что уголовное наказание может ждать даже покупателей игры в случае, если разработчики финансово поддерживают ВСУ.
"Если лицо надлежащим образом уведомлено из открытых источников, что денежные средства с приобретения игры пойдут на нужды Вооруженных сил Украины, то, боюсь, что покупателями могут заинтересоваться силовые ведомства. <…> Ваша неосведомленность будет разбиваться в пух и прах о результаты контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности. Из них, вполне возможно, будет следовать, что вы все знали, понимали, с кем-то обсуждали, найдется парочка секретных свидетелей – и все, вы приехали", – рассказал изданию адвокат.
Поэтому Мушаилов посоветовал не покупать S.T.A.L.K.E.R. 2 даже обходными путями и "поменять свои предпочтения в играх, чтобы не изменить предпочтения в местах пребывания". В разговоре с "Парламентской газетой" интернет-аналитик Эльдар Муртазин сказал, что покупка игры или транзакции внутри нее будут считаться уголовным преступлением. И, по его мнению, игру наверняка запретят, так как она нарушает российское законодательство.
А если скачать игру с торрента или Game Pass?
Как уже было сказано, есть способы поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2, не покупая. А именно возможно будет скачать игру бесплатно на торренте или в подписке Game Pass, которая есть для приставки Xbox и для персональных компьютеров.
Эльдар Муртазин отметил, что если игру законодательно запретят, то за ее распространение будет грозить уголовная ответственность. И любой человек, который скачает запрещенную игру с торрента и будет раздавать ее другим, окажется привлечен к уголовной ответственности. И даже за распространение ссылки на скачивание S.T.A.L.K.E.R. 2 интернет-пользователь тоже может быть наказан, отметил эксперт. В таком случае человек может попасть под статью о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ), по которой грозит штраф от одной до трех тысяч рублей или административный арест до 15 суток с конфискацией запрещенной информации.
Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко отметил "Парламентской газете", что в игру российскому пользователю лучше вообще не играть, и обход решений органов исполнительной власти будет нарушением закона, особенно ее покупка и внутриигровые транзакции. Но это в случае, если игру официально все-таки запретят.
Пока решения о запрете нет?
Нет. Пока никакого официального решения о запрете S.T.A.L.K.E.R. 2 не было, это только разговоры депутата. Также за покупку игры через иностранные аккаунты пока не наказывают. Но возможно, это изменится после ее выхода.
13:55:11 13-11-2024
на некоторые торент-трекеры без впн (реклама которых запрещена) не зайти, чтобы скачать "запрещённую" игру.
22:12:52 13-11-2024
Совсем ахренели, щас возьмут и игру запретят, бред который только у нас может быть. 😂😂😂😂
04:25:40 14-11-2024
Гость (22:12:52 13-11-2024) Совсем ахренели, щас возьмут и игру запретят, бред который т... ну почему только у нас, ещё в северной корее, китае, иране... С хороших стран Россия матушка пример берёт, однако!
00:38:49 14-11-2024
А если предзаказал игру в 2021, когда она еще называлась Hearto of chErnobyl, в ней был русский язык, СВО еще не начиналась, а отношения с Украиной были нейтральными? Не мог же в таком случае пользователь знать что будет происходить в будущем
16:54:53 14-11-2024
Гость (00:38:49 14-11-2024) А если предзаказал игру в 2021, когда она еще называлась Hea... По крайней мере такие пользователи из России игру не получат, так как разработчики заявили что их деньги направлены на поддержку ВСУ.
21:10:45 29-11-2024
А почему не наказывают тех кто курит Мальборо, и пьет немецкое пиво?