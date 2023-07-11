"Роскосмос" объявил новый отбор космонавтов
В нем может поучаствовать любой гражданин России, удовлетворяющий всем необходимым требованиям
11 июля 2023, 11:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Госкорпорация "Роскосмос" и входящий в него Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина объявили о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов.
В отборе может поучаствовать любой гражданин России, который удовлетворяет требованиям. В частности, это возраст до 35 лет, рост от 150 до 190 см.
Подробнее – в инфографиках корпорации:
Фото: "Роскосмос"
Заявления и копии документов претендентов принимают до 30 октября.
12:03:13 11-07-2023
через госуслуги можно записаться?
12:18:39 11-07-2023
расстояние между углами подмышечных впадин...!? занятный параметр?
12:21:01 11-07-2023
тайкунавты! вперёд!!!
12:38:33 11-07-2023
Зачем? Там пересильд без работы поди сидит.
12:44:41 11-07-2023
Гость (12:38:33 11-07-2023) Зачем? Там пересильд без работы поди сидит. ... Перисилььд в декрете
14:43:50 11-07-2023
Гость (12:44:41 11-07-2023) Перисилььд в декрете ... Удачно слетала.
15:13:29 11-07-2023
Гость (12:44:41 11-07-2023) Перисилььд в декрете ... Инопланетяне??
15:26:02 11-07-2023
Гость (15:13:29 11-07-2023) Гость (12:44:41 11-07-2023) Перисилььд в декрете ... ... Плачит и молчит