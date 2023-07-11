"Роскосмос" объявил новый отбор космонавтов

В нем может поучаствовать любой гражданин России, удовлетворяющий всем необходимым требованиям

11 июля 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госкорпорация "Роскосмос" и входящий в него Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина объявили о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов.

В отборе может поучаствовать любой гражданин России, который удовлетворяет требованиям. В частности, это возраст до 35 лет, рост от 150 до 190 см.

Подробнее – в инфографиках корпорации:





Фото: "Роскосмос"

Заявления и копии документов претендентов принимают до 30 октября.