НОВОСТИНаука и образование

"Роскосмос" объявил новый отбор космонавтов

В нем может поучаствовать любой гражданин России, удовлетворяющий всем необходимым требованиям

11 июля 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госкорпорация "Роскосмос" и входящий в него Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина объявили о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов.

В отборе может поучаствовать любой гражданин России, который удовлетворяет требованиям. В частности, это возраст до 35 лет, рост от 150 до 190 см.

Подробнее – в инфографиках корпорации:

Заявления и копии документов претендентов принимают до 30 октября.

космос

Комментарии 8

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Гость

12:03:13 11-07-2023

через госуслуги можно записаться?

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Гость

12:18:39 11-07-2023

расстояние между углами подмышечных впадин...!? занятный параметр?

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Гость

12:21:01 11-07-2023

тайкунавты! вперёд!!!

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Гость

12:38:33 11-07-2023

Зачем? Там пересильд без работы поди сидит.

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Гость

12:44:41 11-07-2023

Гость (12:38:33 11-07-2023) Зачем? Там пересильд без работы поди сидит. ... Перисилььд в декрете

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Гость

14:43:50 11-07-2023

Гость (12:44:41 11-07-2023) Перисилььд в декрете ... Удачно слетала.

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Гость

15:13:29 11-07-2023

Гость (12:44:41 11-07-2023) Перисилььд в декрете ... Инопланетяне??

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Гость

15:26:02 11-07-2023

Гость (15:13:29 11-07-2023) Гость (12:44:41 11-07-2023) Перисилььд в декрете ... ... Плачит и молчит

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