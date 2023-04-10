Почти 40% барнаульцев хотели бы стать космонавтами и полететь в космос

Чаще покорять космическое пространство стремятся мужчины

10 апреля 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

38% жителей Барнаула хотели бы стать космонавтами и полететь в космос. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса высокооплачиваемой работы SuperJob.

В преддверии Дня космонавтики эксперты опросили жителей всех регионов страны о том, как они оценивают положение России в сфере освоения космоса. Согласно результатам, 80% барнаульцев считают, что ведущей космической державой наша страна была во времена Сергея Королёва и Юрия Гагарина. Ещё 23% уверены, что пик приходился на времена пилотируемой станции "Мир". Ещё 20% считают, что ключевую роль в освоении космоса Россия играет в настоящее время.

Отметим, что первые два варианта выбирали респонденты старше 45 лет (83% и 22%). В лидирующем положении страны сегодня чаще других убеждены россияне от 35 до 44 лет (22%).

В желании отправиться в космос признались 38% жителей столицы Алтайского края. Чаще стать космонавтами хотят мужчины (44% против 25%), а опрошенные моложе 34 лет – чаще старшего поколения (45% против 28%). Респонденты с высоким доходом в своих мечтах смелее, чем те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей: полететь к далёким планетам они хотят в полтора раза чаще (44% против 30%).