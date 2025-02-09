Росморречфлот сообщил о взрыве в машинном отделении танкера Koala в Усть-Луге
Сейчас судно пришвартовано у причала, а угроза разлива нефти отсутствует
09 февраля 2025, 18:54, ИА Амител
У груженного мазутом танкера в порту Усть-Луга в Ленинградской области отказал двигатель, в результате чего повредилось машинное отделение. Об этом 9 февраля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение", – написал он.
Сейчас танкер пришвартован у причала, а угроза разлива нефти отсутствует. Экипаж танкера эвакуирован, пострадавших нет.
В Россморречфлоте заявили, что угрозы затопления нет, однако вокруг установили боновое заграждение. Как пишет РИА Новости, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении.
23:23:39 09-02-2025
Истории со всей этой танкерной нефтью, очень смахивают на саботаж и диверсии!