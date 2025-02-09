Росморречфлот сообщил о взрыве в машинном отделении танкера Koala в Усть-Луге

Сейчас судно пришвартовано у причала, а угроза разлива нефти отсутствует

09 февраля 2025, 18:54, ИА Амител

Танкер / Фото: unsplash.com / Shaah Shahidh

У груженного мазутом танкера в порту Усть-Луга в Ленинградской области отказал двигатель, в результате чего повредилось машинное отделение. Об этом 9 февраля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"Утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере "Коала" произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение", – написал он.

Сейчас танкер пришвартован у причала, а угроза разлива нефти отсутствует. Экипаж танкера эвакуирован, пострадавших нет.

В Россморречфлоте заявили, что угрозы затопления нет, однако вокруг установили боновое заграждение. Как пишет РИА Новости, при подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении.