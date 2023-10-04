"Роснано" предупредила о риске банкротства
У компании не хватает собственных средств на покрытие всех долговых обязательств
04 октября 2023, 07:35, ИА Амител
Компания "Роснано" сообщила, что не сможет погасить задолженность до конца этого года за счет собственных средств. Как сообщает РИА Новости, организации грозит банкротство.
Согласно отчету организации, который опубликовали на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, у "Роснано" нет возможности покрыть все долговые обязательства исключительно за счет собственных средств. К ним относится кредиторская задолженность в виде кредитов и облигационных займов.
В компании добавили, что у организации есть признаки неплатежеспособности. Если акционеры не примут необходимые меры, то высока вероятность банкротства. Сейчас чистый долг за первую половину 2023 года составляет 95,6 млрд рублей, упав на 20,3% по сравнению с 2022 годом, но увеличившись за шесть месяцев на 5,2%.
09:33:37 04-10-2023
Чубайс несколтко лет назад: "У нас много денег... у нас очень много денег... поэтому помимо первой премии будет вторая"
12:06:17 04-10-2023
молодца Чубайс,денюжки хапнул и по тихой грусти на родину свалил и не кто даже не думает его наказать
14:57:55 04-10-2023
А дело рыжего толика живет, сначала ваучеры всей стране вкрутил, РАО ЕЭС развалил, потом взялся за мелочи типа Роснано, и свалил по тихому.