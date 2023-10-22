Рособрнадзор заявил, что модель поступления в 10-й класс менять пока не планируют

Слова главы управления Музаева назвали его частным мнением

22 октября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Никаких действий, направленных на изменение модели поступления в 10-й класс и колледжи, пока не предпринимается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Частное мнение А. А. Музаева, что систему надо докручивать", – говорится в сообщении.Напомним, что ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями заявил, что процесс перехода школьников из 9-го в 10-й класс и поступления в ПТУ, скорее всего, изменится.

Кроме того, он назвал неактуальной отмену Всероссийских проверочных работ (ВПР), допустив, что в подходе к их проведению возможны изменения.