Роспись игрушек и много подарков: куда сходить в субботу в Барнауле?
ТРЦ "Европа" вновь подготовила насыщенную программу для своих гостей
17 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KFCfC
ТРЦ "Европа" снова подготовил классное мероприятие и розыгрыш для своих посетителей. В эту субботу, 18 ноября 2023 года, гостей и жителей Барнаула приглашают провести "Твой выходной в ТРЦ "Европа". Рассказываем, что интересного там будет происходить и как стать обладателем приятных подарков.
Какую программу подготовили для гостей ТРЦ "Европа"?
Очень насыщенную, включающую мастер-классы для детей и взрослых: роспись имбирных пряников и деревянных игрушек, создание украшений из шишек и новогодних открыток. Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00 в зоне около фонтана.
А также состоится розыгрыш, который никого не оставит без подарка.
Как принять участие в розыгрыше?
Для этого нужно:
- найти промостойку с "азартным ноябрем" в центральном атриуме;
- поменять чеки от 500 рублей на возможность выбрать приз;
- проверить свою удачу и получить гарантированный подарок.
Кстати, это могут быть не только сладости или уходовые средства, но и сертификаты в студию бровей Brow Bar Brejnev* и off-price*, салон ювелирных украшений "Золотой Телец" и магазин Familia*, а также умная розетка Сбер от салона "Телефоника" и многое другое.
Приходите на выходные в ТРЦ "Европа", получите подарки и мощный заряд позитива.
Подробности о мероприятии ищите на официальной странице ВК ТРЦ "Европа".
Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Европа". Розыгрыш проводится 18.11.2023 г.
*Brow Bar Brejnev ("Броу Бар Брежнев"); off-price ("оф-прайс"); Familia ("Фамилия").
Возрастное ограничение 18+
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