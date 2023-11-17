Роспись игрушек и много подарков: куда сходить в субботу в Барнауле?

ТРЦ "Европа" вновь подготовила насыщенную программу для своих гостей

17 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KFCfC

Роспись игрушек / Фото: ТРЦ "Европа"

ТРЦ "Европа" снова подготовил классное мероприятие и розыгрыш для своих посетителей. В эту субботу, 18 ноября 2023 года, гостей и жителей Барнаула приглашают провести "Твой выходной в ТРЦ "Европа". Рассказываем, что интересного там будет происходить и как стать обладателем приятных подарков.

Какую программу подготовили для гостей ТРЦ "Европа"?

Очень насыщенную, включающую мастер-классы для детей и взрослых: роспись имбирных пряников и деревянных игрушек, создание украшений из шишек и новогодних открыток. Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00 в зоне около фонтана.

А также состоится розыгрыш, который никого не оставит без подарка.

Как принять участие в розыгрыше?

Для этого нужно:

найти промостойку с "азартным ноябрем" в центральном атриуме;

поменять чеки от 500 рублей на возможность выбрать приз;

проверить свою удачу и получить гарантированный подарок.

Кстати, это могут быть не только сладости или уходовые средства, но и сертификаты в студию бровей Brow Bar Brejnev* и off-price*, салон ювелирных украшений "Золотой Телец" и магазин Familia*, а также умная розетка Сбер от салона "Телефоника" и многое другое.

Приходите на выходные в ТРЦ "Европа", получите подарки и мощный заряд позитива.

Подробности о мероприятии ищите на официальной странице ВК ТРЦ "Европа".

Фото: ТРЦ "Европа"

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам, месте и порядке их получения уточняйте в официальной группе ВК ТРЦ "Европа". Розыгрыш проводится 18.11.2023 г.

*Brow Bar Brejnev ("Броу Бар Брежнев"); off-price ("оф-прайс"); Familia ("Фамилия")​.

Возрастное ограничение 18+

ООО "Экватор"

Реклама