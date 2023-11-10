Попова заявила о двукратном росте заболеваемости ковидом в России

По словам главы Роспотребнадзора, показатель идет по нарастающей

10 ноября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заболеваемость коронавирусом в России выросла в два раза за последние четыре недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Вестям".

По ее словам, в ведомстве ожидают пик заболеваемости, связанный с праздниками, каникулами и миграционными активностями.

"Сейчас идет по нарастающей", – цитирует ее РБК.

До этого Попова рассказывала, что эпидситуация ухудшается преимущественно в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Здесь зарегистрирован 31% всех заболевших. Также в РФ выявили десять случаев заболевания новым подвариантом ковида "пирола": семь – в Петербурге и три – в столице. При этом прививаться от инфекции в этом сезоне не нужно, отмечала глава Роспотребнадзора.