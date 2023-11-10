Попова заявила о двукратном росте заболеваемости ковидом в России
По словам главы Роспотребнадзора, показатель идет по нарастающей
10 ноября 2023, 07:31, ИА Амител
Заболеваемость коронавирусом в России выросла в два раза за последние четыре недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Вестям".
По ее словам, в ведомстве ожидают пик заболеваемости, связанный с праздниками, каникулами и миграционными активностями.
"Сейчас идет по нарастающей", – цитирует ее РБК.
До этого Попова рассказывала, что эпидситуация ухудшается преимущественно в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Здесь зарегистрирован 31% всех заболевших. Также в РФ выявили десять случаев заболевания новым подвариантом ковида "пирола": семь – в Петербурге и три – в столице. При этом прививаться от инфекции в этом сезоне не нужно, отмечала глава Роспотребнадзора.
08:26:26 10-11-2023
Ура!!!!! Может и СВО закончится.
08:32:57 10-11-2023
Гость (08:26:26 10-11-2023) Ура!!!!! Может и СВО закончится.... Мозг у тебя точно закончился.
08:38:37 10-11-2023
Гость (08:32:57 10-11-2023) Мозг у тебя точно закончился.... Не может закончиться то чего нет.
09:00:10 10-11-2023
Гость (08:32:57 10-11-2023) Мозг у тебя точно закончился.... Гость с мозгами, тебе СВО нравится? А клин, клином выбивается. Незря это люди придумали.
09:14:43 10-11-2023
Гость (09:00:10 10-11-2023) Гость с мозгами, тебе СВО нравится? А клин, клином выбиваетс... Тут не в категориях нравится/не нравится, тут вынужденная ситуация. И раз страна находится в состоянии ведения боевых действий, значит необходимо добиться победы. В противном случае страну просто разорвут, обложат репарациями, распустят армию и прочие негативные последствия.
09:21:02 10-11-2023
Гость (09:14:43 10-11-2023) Тут не в категориях нравится/не нравится, тут вынужденная си... Гость, все что ты перечислил, к сожалению твои старания приведут к этому.
14:51:10 10-11-2023
Гость (09:21:02 10-11-2023) Гость, все что ты перечислил, к сожалению твои старания прив... Нет. Именно старания таких, как ты могут к этому привести. Так что замолкни и не мешайся.
09:10:03 10-11-2023
не далее как пару дней назад оная госпожа заявляла что проблем с этим заболеванием нет и можно не волноваться или очередной раз накладочка вышла с обещаниями
12:42:25 10-11-2023
ковид будет жить пока врачам за него платят
14:51:49 10-11-2023
Гость (12:42:25 10-11-2023) ковид будет жить пока врачам за него платят... За него не платят. Хотя обещали горы золота. С врачами поговорите, как за него "платят".