Роспотребнадзор опроверг сообщение о вирусе, который провоцирует кровавый кашель

В ведомстве завили, что новых вирусов в России нет

31 марта 2025, 11:42, ИА Амител

Специалист изучает анализы / Фото: amic.ru

Сообщение о вирусе, вызывающем кашель с кровью, опровергли в Роспотребнадзоре, заявив, что новых заболеваний в ходе эпидемиологического мониторинга не было выявлено. Об этом сообщает Regions.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в соцсетях широкое распространение получила информация о неизвестном вирусе, который якобы провоцирует сильный кровяной кашель и повышение температуры тела до 39 градусов. Россияне рассказывали, что болезнь якобы начинается с обычной ломоты и слабости, но через пару дней вирус буквально "срубает" и не дает возможности встать с кровати. Также пользователи сети утверждали, что через неделю болезни и приема антибиотиков приступы кашля не уходили. С их слов, на пятый день при отхаркивании появлялась кровь, а тесты на ковид и грипп были отрицательными.

"В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены", – прокомментировали представители Роспотребнадзора.

В пресс-службе также уточнили, что эпидемиологическая ситуация по респираторным инфекциям стабильна и находится под контролем. Помимо этого, в стране падает заболеваемость COVID-19: на прошлой неделе зарегистрировано три тысячи случаев, что на 20,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Также за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом – на 10,8%.