Врач призвал россиян носить маски из-за нового вируса с кровавым кашлем

Также специалист советует избегать большого скопления людей и не выходить на улицу без острой необходимости

31 марта 2025, 08:46, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В период появления нового вируса с кровавым кашлем россиянам советуют надевать маски и избегать большого количества людей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Виктора Зуева.

По словам специалиста, неизвестный вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому нужно стараться не выходить на улицу без острой необходимости.

"Также надо усилить все те методы санитарной гигиены, которым нас учили, начиная со школьной скамьи", – сказал врач.

Ранее научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что в ближайшие сутки ученые установят природу нового вируса, вызывающего высокую температуру и кашель с кровью. Над этим вопросом активно работает Роспотребнадзор.

Напомним, по информации СМИ, в России появился неизвестный вирус, который вызывает повышение температуры до 39 градусов и сильный кашель с кровью.

"Все начинается с обычной ломоты и слабости, однако через пару дней вирус "срубает" и невозможно встать с кровати", – говорят заболевшие.

Также заразившиеся россияне утверждают, что через неделю болезни и приема антибиотиков приступы кашля сохраняются, а на пятый день при отхаркивании появляется кровь. Тесты на ковид и грипп при этом отрицательные.