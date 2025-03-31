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Врач призвал россиян носить маски из-за нового вируса с кровавым кашлем

Также специалист советует избегать большого скопления людей и не выходить на улицу без острой необходимости

31 марта 2025, 08:46, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru
Медицинские маски / Фото: amic.ru

В период появления нового вируса с кровавым кашлем россиянам советуют надевать маски и избегать большого количества людей. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Виктора Зуева.

По словам специалиста, неизвестный вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому нужно стараться не выходить на улицу без острой необходимости. 

"Также надо усилить все те методы санитарной гигиены, которым нас учили, начиная со школьной скамьи", – сказал врач.

Ранее научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что в ближайшие сутки ученые установят природу нового вируса, вызывающего высокую температуру и кашель с кровью. Над этим вопросом активно работает Роспотребнадзор.

Напомним, по информации СМИ, в России появился неизвестный вирус, который вызывает повышение температуры до 39 градусов и сильный кашель с кровью.

"Все начинается с обычной ломоты и слабости, однако через пару дней вирус "срубает" и невозможно встать с кровати", – говорят заболевшие.

Также заразившиеся россияне утверждают, что через неделю болезни и приема антибиотиков приступы кашля сохраняются, а на пятый день при отхаркивании появляется кровь. Тесты на ковид и грипп при этом отрицательные.

Здоровье Россия

Комментарии 8

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Эл

09:09:12 31-03-2025

Да уже переболели им. До вас долго доходит....

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Дюша

09:09:59 31-03-2025

"Волки...Волки...Волки..." Кто вам теперь поверит..

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Гость

09:11:20 31-03-2025

Шо! Опять?

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Олег

09:14:57 31-03-2025

За аферу с Ковидом ещё не ответили, масочники.

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Гость

09:28:52 31-03-2025

врач пусть хоть в противогазе и в озк ходит - это его личное дело

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Гость

09:58:08 31-03-2025

Десять казней фараона....

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Гость

13:06:56 31-03-2025

Продаю маску не б/у под ковидом не была 1000 руб.

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гость

14:05:33 31-03-2025

Гость (13:06:56 31-03-2025) Продаю маску не б/у под ковидом не была 1000 руб.... у меня тоже сохранилась целая упаковка.

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