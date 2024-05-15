Роспотребнадзор проверит воздух в Новосибирске после пожара на мусорном полигоне

Специалисты оценят содержание угарного газа, оксида углерода, углекислого газа, пыли, фенола, формальдегида

15 мая 2024, 14:20, ИА Амител

Фото с места пожара / Mash Siberia

Специалисты Роспотребнадзора взяли образцы воздуха после пожара на Хилокском полигоне в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

14 мая сотрудники взяли пробы воздуха среди жилых домов, которые расположены неподалеку. Эксперты оценят содержание угарного газа, оксида углерода, углекислого газа, пыли, фенола, формальдегида и других веществ.

Образцы воздуха для анализа были взяты в жилмассивах, находящихся на расстоянии от 500 до 600 метров от места пожара.

Ранее сообщалось, что пожар на полигоне продолжают тушить.

