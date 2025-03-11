Россельхозбанк изменил условия по вкладам

Рассказываем, кто может получить максимальный процент

11 марта 2025, 14:40, ИА Амител erid: 2W5zFJuTpBr

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба РСХБ

С 7 марта 2025 года произошли изменения в условиях процентных ставок по вкладам в Россельхозбанке. Теперь максимальная ставка в размере 22% годовых будет применяться на вклады сроком на шесть месяцев для клиентов, которые не имели ни вкладов, ни накопительных счетов в банке в течение последних 30 дней.

Процентную ставку до 22% годовых можно получить через мобильное приложение РСХБ при открытии вклада без возможности пополнения и расходов в течение полугода. Если же клиент выбирает вклад на три месяца, то для него действует ставка до 21% годовых.

Впрочем, и для действующих вкладчиков в Россельхозбанке есть повышенные процентные ставки. Так, по вкладам без возможности пополнения и проведения расходных операций на срок шесть месяцев ставка составляет до 21% годовых. При размещении средств на вкладе на три месяца – до 20% годовых, а для вкладов сроком 9, 12 месяцев и 1,1 года – до 19% годовых.

При этом способ выплаты процентов, будь то в конце срока или ежемесячно, клиент выбирает при заключении договора по вкладу.

"Россельхозбанк стремится создавать комфортные и выгодные условия для клиентов, учитывая их потребности и текущие рыночные тенденции. Банк предлагает надежные и конкурентоспособные решения, которые помогают уверенно планировать финансовое будущее. Наша задача – обеспечить стабильность в любых экономических условиях", – сказала заместитель председателя правления Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Оформить вклад или любой другой продукт банка и управлять им можно как через офисы, так и через мобильное приложение и Интернет-банк. Там же можно получить и подробную информацию по продуктам. Либо обращайтесь в контакт-центр или переходите на официальный сайт rshb.ru.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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