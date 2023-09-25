Россельхозбанк на Алтае обменяет монеты на банкноты
Ежегодная акция продлится две недели
25 сентября 2023, 16:05, ИА Амител erid: LjN8JugHn
Россельхозбанк по традиции примет участие во всероссийской акции "Монетная неделя", инициируемой ЦБ РФ. Она проводится ежегодно и направлена на привлечение монет от населения для возврата в налично-денежный оборот.
Согласно условиям акции, любое физическое лицо в период с 25 сентября по 8 октября 2023 года включительно может принести в офис Россельхозбанка скопившиеся металлические монеты Банка России и без комиссии обменять их на банкноты или монеты Банка России в эквиваленте, соответствующем сумме накопленных монет.
Максимальная сумма обмена не ограничена. При наличии открытого в РСХБ счета по запросу клиента сумма обмененных монет может быть зачислена на банковский счет.
Для удобства и быстрого обмена лучше рассортировать монеты по номиналам, а перечень офисов всегда можно посмотреть на сайте www.rshb.ru.
АО "Россельхозбанк"Реклама
16:29:55 25-09-2023
В любой день любого года и без комиссии
20:37:59 25-09-2023
В любой Марии Ра с удовольствием поменяют.
22:40:59 25-09-2023
А почем сейчас металл принимают? Может уже выгоднее их в металлолом сдать?
12:33:16 27-09-2023
Лучше в другие банки где меняют на юбилейку и новые сотки