Ежегодная акция продлится две недели

25 сентября 2023, 16:05, ИА Амител erid: LjN8JugHn

Фото: shutterstock.com

Россельхозбанк по традиции примет участие во всероссийской акции "Монетная неделя", инициируемой ЦБ РФ. Она проводится ежегодно и направлена на привлечение монет от населения для возврата в налично-денежный оборот.

Согласно условиям акции, любое физическое лицо в период с 25 сентября по 8 октября 2023 года включительно может принести в офис Россельхозбанка скопившиеся металлические монеты Банка России и без комиссии обменять их на банкноты или монеты Банка России в эквиваленте, соответствующем сумме накопленных монет.

Максимальная сумма обмена не ограничена. При наличии открытого в РСХБ счета по запросу клиента сумма обмененных монет может быть зачислена на банковский счет.

Для удобства и быстрого обмена лучше рассортировать монеты по номиналам, а перечень офисов всегда можно посмотреть на сайте www.rshb.ru.

АО "Россельхозбанк"

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