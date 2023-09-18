Россельхозбанк на Алтае предлагает кредиты для родителей школьников

Рассказываем, как оформить потребительский кредит "Семейное предложение"

18 сентября 2023, 13:27, ИА Амител erid: LjN8JtzG7

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба РСХБ

В Алтайском крае в этом году за парты сели около 92 тысяч школьников. Из них 10 тысяч – первоклашки. И первая учебная неделя стала для их родителей особенно волнительной. Папы и мамы таких ребят особенно тщательно готовились к школе. На помощь пришел Россельхозбанк, который запустил специальное предложение для родителей школьников.

Например, в семье Щербаковых в первый класс пошла юная Алиса. Учебный год она встретила во всеоружии и уже успела влиться в учебный процесс. Говорит, что хочет стать космонавтом или летчиком, а потому собирается хорошо учиться, особенно по математике и физкультуре. А ее родители и бабушка пока делают все, чтобы ребенку было комфортно на новом этапе ее жизни.

"Конечно, мы с нетерпением ждали начала нового учебного года. Старались подготовить ее морально и создать максимально комфортные условия для учебы. Сделали косметический ремонт в детской и заказали новую мебель в ее комнату. Конечно, все это недешево, требуются вложения. Родители Алисы решили взять семейный кредит в Россельхозбанке, это какой-то новый кредит для родителей школьников, и он нам очень помог", – рассказала бабушка Алисы.

К этому учебному году Россельхозбанк запустил специальное предложение для родителей школьников. Несмотря на то, что занятия уже начались, оно актуально и сейчас.

"После первых волнений начала учебного года становится ясно, что еще нужно докупить для отличной учебы. Например, ноутбук для занятий, удобный компьютерный стул, мебель в детскую комнату, обувь или зимнюю одежду – все то, что необходимо для вашего школьника, чтобы было легко и интересно учиться", – прокомментировала заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

Потребительский кредит "Семейное предложение" выдается сроком до пяти лет на сумму до 5 млн руб. Заем на любые цели без залога и поручительства доступен людям в возрасте от 23 до 65 лет включительно. Для семей по кредиту предусмотрена дополнительная скидка к процентным ставкам до 1,6 пункта. Обязательное условие при этом – участие в сделке обоих супругов. Но это скорее плюс, так как позволит увеличить платежеспособность заемщиков для оформления кредита и, соответственно, взять большую сумму.

Кроме этого, к любому кредиту в подарок в Россельхозбанке сейчас предоставляется детская карта, а также дебетовая карта с повышенным кешбэком за школьные покупки.

"В рамках акции "Сентябрь на 5 с плюсом" наши клиенты могут получить повышенный кешбэк на покупки до 18 сентября на сумму от 15 тыс. руб. Оплачивайте этой картой канцтовары, игрушки, одежду, детскую обувь и получайте повышенные бонусные баллы на программу лояльности "Урожай". А тратить данные баллы можно будет у партнеров через интернет-магазин", – добавила Татьяна Руденко.

Подробные условия кредита и акции с повышенным кешбэком по карте размещены на сайте РСХБ. Дополнительную информацию об условиях кредитования, тарифных планах дебетовых карт и условиях применения повышенного кешбэка по ним можно получить в офисах банка, на сайте Россельхозбанка, в приложении "Мобильный банк", через сервис "Интернет-банк", а также в социальных сетях в официальных группах банка.

АО "Россельхозбанк"

Реклама