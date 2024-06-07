Россельхозбанк на Алтае выдал 4 млрд рублей сельской ипотеки

Программа льготного ипотечного кредитования на строительство и покупку жилья в Алтайском крае и Республике Алтай продолжается

07 июня 2024, 14:14, ИА Амител erid: LjN8KSD5C

Ипотека. Жилье / Фото: пресс-служба РСХБ

1833 семьи в Алтайском крае и Республике Алтай воспользовались программой льготного ипотечного кредитования на строительство и покупку жилья с помощью Россельхозбанка. Они взяли сельской ипотеки на сумму более 4 млрд рублей. С начала 2024 года свои жилищные условия улучшили еще 78 семей, оформив кредитов на 393 млн рублей (+28% к тому же периоду прошлого года).

Новые возможности

Сельская ипотека – это льготный кредит под низкую ставку в 3%, который субсидирует государство для создания современных условий жизни на селе и является частью госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

"Программа стала действенным инструментом развития сельской инфраструктуры, повышения уровня жизни за городом и привлечения молодых семей в агробизнес. За пять лет работы она значительно выросла и расширила свои возможности. Теперь не только покупка, но и строительство современного комфортного жилья стало доступно, выросли максимальные суммы, гораздо чаще сельскую ипотеку стали брать молодые семьи. Кроме этого, решением правительства России программа стала бессрочной", – рассказал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Если первые три года это были люди в основном 38-45 лет и старше, то сейчас заемщиками все чаще становятся молодые люди начиная от 28 лет. Как правило, это молодые семьи, ожидающие или уже родившие первенца, которые покупают первое собственное жилье. Самыми популярными районами для сельской ипотеки остаются Первомайский – в Алтайском крае и Майминский – в Республике Алтай.

Кто может оформить сельскую ипотеку?

Заемщиками могут стать россияне в возрасте от 21 до 75 лет, средства предоставляются на приобретение благоустроенного жилья в сельской местности. В малых городах с численностью населения до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках не более пяти этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Заем от 100 тысяч рублей выдается на срок до 25 лет. Лимит кредитования составляет 6 млн рублей на одного заемщика.

Возможно оформление кредита на обоих супругов. Таким образом, супруги смогут получить до 12 млн руб. на приобретение или строительство дома мечты. Льготная ставка 3% сохранена (ставка от 3% до 11,5%). ПСК – 0,516-8,041%. Для приграничных с Республикой Казахстан районов Алтайского края действует ставка 0,1%. Первоначальный взнос – 20%. Обязательно страхование залогового имущества на весь срок кредита.

Для удобства россиян работают цифровые сервисы "Свое Жилье" и "Свое Село", на которых можно найти объекты для приобретения недвижимости и получить услуги по сопровождению ипотечных кредитов. На "Своем Жилье" доступен выбор из 1300 жилых комплексов и 1,8 млн объектов недвижимости. "Свое Село" предназначено для поиска и обустройства жилья или ИЖС за городом. В базе портала находится более 3,5 тыс. проектов загородных домов, а также около 2 тысяч аккредитованных банком подрядчиков.

На платформе "Свое Жилье" зарегистрировано 154 партнера банка из Алтайского края и Республики Алтай, только за первый квартал 2024 года ими стали еще шесть агентств недвижимости и аккредитованы семь подрядных организаций.

Более подробную информацию о предоставлении ипотечного кредита с льготной процентной ставкой для граждан РФ на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях можно получить при личном обращении в подразделения АО "Россельхозбанк", а также на официальном сайте и по телефону 8-800-100-0-100.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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