Россельхозбанк на Алтае выдал агросектору более 10 млрд рублей

Банк активно поддерживает аграриев, в том числе и во время посевной

26 мая 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFGhyuzg

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба банка

Россельхозбанк (РСХБ) продолжает поддержку сельскохозяйственной отрасли Алтайского края и Республики Алтай: объем средств, направленных на кредитование производителей АПК двух регионов, уже превысил 10 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18%.

Значительную часть ресурсов – 7,7 млрд рублей – инвестировали непосредственно в сезонные работы, что превышает прошлогодний уровень на 14%. Более 70% всей суммы предоставили по льготным программам, что позволило аграриям получить около 8 млрд рублей на выгодных условиях. По словам руководителей хозяйств, льготное финансирование становится ключевым фактором стабильного проведения посевной кампании и обновления парка техники.

Глава КХ "Крок" Юрий Рябинин отметил, что благодаря сотрудничеству с банком предприятие своевременно закупает семена, удобрения и ГСМ, что позволяет завершить посевную в срок.

"Остался небольшой клин гречихи и все. Основные культуры уже отсеяли – пшеница озимая и яровая, подсолнечник, горох, рапс, овес, ячмень и в этом году впервые ввели в севооборот чечевицу. У нас 3 тыс. гектаров земли в хозяйстве и занимаемся только растениеводством. Мы сотрудничаем с Россельхозбанком давно, с 2008 года, как открылся офис в районе. В основном это были льготные кредиты на покупку сельхозтехники и оборудования. В этом году воспользовались предложением на сезонные работы – закупили удобрения и ГСМ. В планах провести модернизацию мехтока и надеемся опять на льготное кредитование в РСХБ", – рассказал Юрий Рябинин.

В банке отмечают, что оперативность рассмотрения заявок растет – действующим клиентам доступны экспресс-кредиты до 10 млн рублей с решением за один рабочий день, новые клиенты могут рассчитывать на получение до 20 млн рублей за три дня. Для крупных инвестпроектов сроки рассмотрения не превышают десяти дней.

"Цифры говорят о том, что мы идем опережающими темпами по объемам финансирования АПК к прошлому году. Потребность в кредитовании полевых работ сохраняется и льготная ставка помогает аграриям вести более рентабельно свое хозяйство. Сейчас, когда полевые работы в самом разгаре, мы максимально оперативно реагируем на текущую ситуацию и отслеживаем потребности клиентов, чтобы оказывать им необходимое содействие. Россельхозбанк полностью обеспечивает необходимый объем средств. Мы ждем товаропроизводителей Алтая в наших офисах, заявки на кредитование можно оставить онлайн", – подчеркнул директор регионального филиала РСХБ Николай Бойко.

Также РСХБ предоставляет финансирование для экспортеров и проектов по развитию инфраструктуры. Для оперативной консультации по вопросам предоставления сельхозпроизводителям кредитной поддержки действует горячая линия 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный). Также можно обратиться через сайт банка rshb.ru в разделе "Кредитные продукты на проведение сезонных работ" или посредством письма на официальный электронный почтовый адрес office@rshb.ru с пометкой "Сезонные работы".

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