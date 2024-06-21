Россельхозбанк направил аграриям Алтая 10 млрд рублей

И это только с начала текущего года

21 июня 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KKWHB

Поле. Сельское хозяйство / Фото предоставлено пресс-службой РСХБ

С начала 2024 года Россельхозбанк профинансировал агропромышленный сектор Алтайского края и Республики Алтай более чем на 10 млрд рублей. Это на 56% (или 3,6 млрд рублей) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля объема кредитования АПК по льготной ставке составила 72% – по программе льготного финансирования аграриям предоставлено 7 млрд рублей. Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает в подготовке и проведении сезонных работ. В текущем году на эти цели направили более 7,4 млрд рублей. Это на 82% (или на 3,3 млрд) превысило показатели на эту же дату годом ранее. Для представителей среднего, малого и микробизнеса существуют специальные программы кредитования.

"Россельхозбанк понимает, как функционирует аграрный бизнес, и подстраивает свои программы под запросы товаропроизводителей. Ставки по льготным кредитам остаются привлекательными. Выросло количество сервисов, помогающих вести успешный бизнес на земле", – отметил исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

Благодаря этому партнерству крестьяне имеют возможность внедрять эффективные технологии в агробизнес, выводить производство на более качественный уровень, проводя техническое перевооружение, идти в ногу с современными требованиями, добавил Вайс.

"Увеличение доли инвестиционных проектов в сельском хозяйстве на территории Алтайского края позволяет достигать таких показателей. Мы полностью обеспечиваем запрашиваемый и необходимый объем средств, работаем над доступностью заемных ресурсов для аграриев. Банк способствует развитию фермерства, обеспечивая для клиентов комфортную среду, удобные сервисы в экосистеме "Свое Фермерство" и условия для продвижения продукции через маркетплейс "Свое Родное". Мы ждем клиентов в сети наших офисов по всему краю и Республике Алтай", – подчеркнул директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Увеличение финансирования аграрной отрасли на Алтае стало возможным благодаря улучшению условий кредитования, господдержке и введению новых продуктов РСХБ для товаропроизводителей. В первую очередь, банк уделяет большое внимание кредитованию малых форм хозяйствования по трем документам, от трех рабочих дней, по льготной ставке, на суммы до 20 млн рублей на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и проведение сезонных работ.

Оформить заявку можно в интернет-банке в разделе "Кредиты" или на сайте банка rshb.ru. Кроме того, клиентам на расчетно-кассовом обслуживании доступна бизнес-карта, которая предоставляет лимит в размере до 3 млн рублей на срок до 36 месяцев, при этом период льготного кредитования составляет до 55 календарных дней. Выпуск и обслуживание бизнес-карты бесплатны на весь срок. Таким образом, взять кредит фермеру стало проще.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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