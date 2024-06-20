Россельхозбанк предлагает аграриям Алтая бизнес-карты с лимитом кредитования до 3 млн

РСХБ повысил лимит

20 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JtEHs

Россельхозбанк повысил лимит кредитования по бизнес-карте для сельхозтоваропроизводителей до 3 млн рублей. Более трети клиентов – юридических лиц Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай для управления своими финансами оформили кредитную бизнес-карту. Наиболее востребована она у представителей малого и микробизнеса, так как гарантирует доступ к финансированию в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы "Мир".

Такой интерес вполне объясним: есть возможность привлечь кредитные средства за один день, без залога и поручительства. Целевое использование кредита позволяет вести текущие расходы по бизнесу на территории России, сумма лимита – до 3 млн рублей; срок действия лимита – 36 месяцев; льготный период кредитования – до 55 календарных дней.

При этом обеспечение не требуется и комиссия за годовое обслуживание не взимается. Кредитная бизнес-карта позволяет осуществлять расходные операции по счету с использованием самой карты, при недостаточности на счете собственных средств. Такая карта выпускается при наличии расчетно-кассового обслуживания в РСХБ.

"Кредитная бизнес-карта РСХБ для предпринимателей АПК стала одним из первых специализированных продуктов на российском рынке. При системном использовании в соответствии с прописанными в договоре условиями она позволяет выполнять ежедневные бизнес-задачи быстро, безопасно и эффективно. Ими активно пользуются предприниматели двух алтайских регионов, и РСХБ продолжает развивать возможности этого продукта", – прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

Бизнес-карта – это кредитная карта, привязанная к расчетному счету юридического лица, ИП, с помощью которой легко и удобно оплачивать любые расходы юридических лиц. Так, например, можно оперативно бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, счета ЖКХ и электроэнергии, удобно привязать карту к сервисам такси и мобильных операторов, страховки, топливо на АЗС, услуги мойки автомобиля и шиномонтажа, представительские и хозяйственные расходы, совершать покупки в интернете.

С кредитной бизнес-карты РСХБ можно снимать наличные в любых банкоматах в России и за ее пределами. За операцию взимается комиссия в соответствии с вашим тарифным планом. Пополнить бизнес-карту можно переводом с расчетного счета в РСХБ по реквизитам.

Подробнее узнать об оформлении бизнес-карты с лимитом кредитования, тарифах обслуживания и других продуктах для бизнеса в РСХБ можно по телефону горячей линии 8 800-100-0-100, на официальном сайте www.rshb.ru и в ближайшем офисе. Оформить бизнес-карту с лимитом кредитования можно и на портале "Свое Фермерство".

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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