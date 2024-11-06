Россельхозбанк поднял ставки по вкладам и накопительным счетам

Максимальная доходность для действующих клиентов теперь может составить 21%, а для новых – 23%

06 ноября 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8JtueS

АО "Россельхозбанк" / Фото: пресс-служба банка

Россельхозбанк объявил о повышении процентных ставок по вкладам и накопительным счетам. Например, клиенты Private Banking​ ("Прайвет Банкинга") по линейке депозитов могут получить доходность до 28%. Для этого нужно выбрать ежемесячную капитализацию процентов и срока вклада на три года.

Для тех, кто только стал клиентом банка и открывает "Свой вклад" или "Доходный", ставка составит 23%. Такая максимальная доходность возможна, если вклад будет без возможности пополнения и совершения расходных операций, а также при выборе срока шесть месяцев и выплате процентов в конце срока.

Действующие клиенты получат до 21% по вкладам "Свой вклад", "Доходный", "Доходный Пенсионный". Условия: без пополнения и совершения расходных операций, оформление через мобильное приложение или интернет-банк (то есть удаленные каналы), срок – шесть месяцев. Выплата процентов – в конце срока.

Клиентам РСХБ также доступна доходность до 18% годовых по рублевым накопительным счетам.

"Россельхозбанк предлагает высокие процентные ставки по вкладам и накопительным счетам, чтобы обеспечить клиентам достойную доходность на их сбережения", – отметила заместитель председателя правления РСХБ Юлия Деменюк.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра и на официальном сайте rshb.ru.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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