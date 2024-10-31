Россельхозбанк запускает "Услуги для агробизнеса" на платформе "Свое Фермерство"

Теперь агропредприниматели и предприятия могут бесплатно размещать предложения об услугах для агробизнеса

31 октября 2024, 18:30, ИА Амител erid: LjN8KQDQt

Мужчина. Трактор. Смартфон / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Платформа "Свое Фермерство" успешно работает уже четыре года, привлекая более 17 тыс. поставщиков и свыше 5,5 млн товаров для сельского хозяйства. С запуском нового раздела услуг в В2В-маркетплейсе теперь можно не только приобрести продукцию, но и найти профильные услуги для агробизнеса. Поставщики смогут размещать бесплатно свои предложения, а пользователи – выбирать нужные услуги из каталога и напрямую связываться с поставщиками для уточнения деталей.

Уже доступно 20 категорий услуг, среди которых:

"Полевые работы";

"Услуги агронома";

"Ремонт и сервисное обслуживание сельхозтехники";

"Аренда техники и оборудования",

"Услуги для растениеводства и животноводства";

"Услуги элеваторов";

"Услуги грузоперевозок";

"Складские услуги" и др.

Ознакомиться со всем перечнем категорий поставщики могут в личном кабинете.

Для начала работы с сервисом нужно зарегистрироваться и оформить витрину продавца, далее – разместить услуги. Регистрация для поставщиков и покупателей бесплатная, никаких комиссий при заключении сделок платформа не взимает.

Действующие поставщики товаров также получили возможность предоставить услуги – опция появилась в личном кабинете.

Команда маркетплейса "Свое Фермерство" упростила процесс размещения предложений. Для каждого типа услуг предусмотрены специализированные поля, например, можно указать модель техники для сдачи в аренду сельхозоборудования или габариты кузова и грузоподъемность для оказания услуг. Также доступна автоматическая проверка текста и возможность сгенерировать описание с помощью нейросети.

Вскоре поставщики услуг смогут использовать все инструменты маркетплейса, которые сейчас доступны для продажи товаров: от аналитики качества карточек до оформления сделок с кредитной поддержкой Россельхозбанка. Одна из уникальных возможностей маркетплейса – выбор между указанием точных цен на услуги и отметки "цена по договоренности".

"Запуск раздела услуг на аграрном маркетплейсе "Свое Фермерство" стал закономерным шагом развития платформы. Он расширяет направления сбыта для продавцов маркетплейса, а покупателям предоставляет возможность не только подбирать необходимые товары, но и закрывать ряд потребностей по подбору поставщиков услуг под сезонные работы и текущие задачи бизнеса в рамках одной цифровой площадки", – сказала заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Она добавила, что новая функция маркетплейса обещает быть востребованной, а доля поставщиков услуг может даже превысить долю поставщиков сельхозтоваров.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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