Россельхозбанк с начала года увеличил поддержку алтайских аграриев на 39%

А также профинансировал микробизнес на 26% больше, чем годом ранее

24 июля 2023, 16:14, ИА Амител LjN8KQChX

Алтайский АПК / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка с начала 2023 года направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 8,1 млрд рублей, что на 2,3 млрд рублей, или на 39%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. 90% кредитных средств выдано по льготной ставке. За это же время филиал профинансировал клиентов микробизнеса на общую сумму 1 млрд рублей, что на 26% больше, чем годом ранее на эту же дату.

Развитие микробизнеса

Кредитные продукты банка для небольших компаний и хозяйств максимально адаптированы под их потребности, с учетом всех особенностей деятельности. Заявки по ним рассматривают в установленные сроки, в том числе с применением скоринговых программ.

Чаще всего представители микробизнеса в регионе выбирают для себя оборотное краткосрочное или же инвестиционное кредитование, благодаря которому могут развиваться:

покупать технику;

строить цеха;

модернизировать собственное производство.

"Агростартап"

В настоящее время Министерство сельского хозяйства страны активно поддерживает талантливых аграриев. Теперь многие из них имеют возможность получить льготные условия кредитования в РСХБ на развитие своего дела, в том числе воспользовавшись программой "Агростартап".

"Кредитование клиентов микробизнеса, а таковыми считают предприятия с годовым оборотом до 120 млн рублей, является одним из приоритетных направлений деятельности РСХБ. Сегодня уже более 300 предприятий малых форм хозяйствования в сфере АПК являются нашими заемщиками", – сказал заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Юрий Ревединский.

Он подчеркнул, что региональный филиал банка планирует и дальше помогать аграриям и фермерам в реализации проектов, финансировать текущую деятельность и способствовать стабильному развитию регионального АПК.

Развитие фермерского сообщества

Банк в Алтайском крае и Республике Алтай посредством реализации социальных инициатив способствует развитию сообщества фермеров.

Например, проект "Школа фермера". В регионах прошло уже два выпуска слушателей школы, которые получили не только знания и практический опыт в разных сельскохозяйственных отраслях, но и документы государственного образца, подтверждающие степень их квалификации. Осенью запланирован набор и обучение третьего потока "Школы фермера" по направлениям пчеловодство и растениеводство.

Фермер / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО "Россельхозбанк"

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