РСХБ на Алтае увеличил сельскую ипотеку до 6 млн рублей и расширил ее на квартиры

Теперь еще больше семей смогут улучшить свои жилищные условия

11 июля 2023, 12:35, ИА Амител LjN8K2jnG

Дом / Фото: пресс-служба "Россельхозбанк"

Россельхозбанк в Алтайском крае и Республике Алтай начал прием заявок на выдачу сельской ипотеки по улучшенным условиям: предельный размер кредита увеличен с 3 до 6 млн руб. на одного заемщика. Помимо строительства или покупки готового загородного дома средства теперь можно направить и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более пяти этажей, расположенных в опорных населенных пунктах.

Есть такая потребность

"Алтайский региональный филиал РСХБ за время работы программы выдал около 3 млрд рублей сельской ипотеки. Свои жилищные условия улучшили более 1,6 тысяч семей в двух регионах", – прокомментировал директор регионального филиала РСХБ Николай Бойко.

По его словам, принятые правительством России изменения очень своевременны, они значительно увеличивают количество людей, которые смогут воспользоваться сельской ипотекой. Опыт банка по реализации этой программы говорит о том, что такая потребность есть у жителей Алтая.

"Приезжая в наш новый дом, мы испытываем счастье и чувство свободы. Планов у нас много – будем постепенно реализовывать их. Мы уже спорим, где лучше поставить вольер для собаки, какой участок отвести под баню и гараж, где посадить груши и яблони. Когда встал вопрос, что нужно расширять жилплощадь, мы все подробно изучили. Сравнивая ипотеку за квартиру в городе и дом рядом с городом, мы пришли к выводу, что это реально дешевле. За ту же сумму ежемесячного ипотечного платежа мы получаем больше, – рассказали новоселы Софья и Вадим Посохины.

Они также отметили огромный плюс: у семьи теперь есть свой участок земли, а через стенку никто не шумит, не надо воевать за парковочные места. Также Посохиным понравилось и то, что, выбрав дом и приняв решение об ипотеке в РСХБ, им все рассчитали и оформили за один день.

Новые возможности

Так, теперь супруги могут объединять кредит и брать на жилье до 12 млн рублей вместо 6 млн рублей.

Возвращение возможности направлять ипотечные средства на квартиры увеличивает количество вариантов жилья. Квартиры должны быть в опорных населенных пунктах, определенных министерством сельского хозяйства.

Остальные условия сельской ипотеки, реализуемой в составе программы "Комплексное развитие сельских территорий", остались неизменными.

Кто может взять сельскую ипотеку и на каких условиях?

Заемщиками могут стать россияне от 21 до 75 лет. Средства выдают на покупку жилья в сельской местности. В опорных населенных пунктах с населением до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках не более пяти этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей при первоначальном взносе 10%, выдают максимум на 25 лет. Льготная ставка 3% сохранена, при этом в приграничных территориях она снижена до 0,1%.

В целом по стране со старта выдачи сельской ипотеки весной 2020 года РСХБ оформил по этой программе свыше 180 млрд рублей, которые помогли решить жилищный вопрос более чем 85 тысячам семей. Доля банка в выдачах сельской ипотеки составляет 75%. Средний возраст заемщика – 38 лет.

Где можно найти вариант жилья под ипотеку?

Для удобства клиентов работают цифровые сервисы "Свое Село" и "Свое Жилье", там можно подобрать дом, квартиру, участок, рассчитать стоимость строительных работ, найти проекты придомовых построек и т. д.

Фото: пресс-служба "Россельхозбанк"

АО "Россельхозбанк"

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