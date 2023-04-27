Россельхозбанк увеличил объём поддержки АПК Алтая

С 2023 году банк выдал ещё больше кредитов, в том числе и льготных

27 апреля 2023, 08:10, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLBoeAWv

Трактор. АПК / Фото: aleksandarlittlewolf / Freepik

3,2 млрд рублей выдал агропромышленному комплексу Алтайского края и Республики Алтай Россельхозбанк за первый квартал 2023 года. Это на 27% больше, чем за тот же период годом ранее. 90% кредитов аграрии получили на льготных условиях, а сам объём льготных выдач вырос на 25%.

Предприятия крупного бизнеса получили свыше 1 млрд рублей, среднего, малого и микробизнеса – более 2 млрд. Значительная часть кредитных средств предоставлена на льготных условиях государственных программ. В основном в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На сезонные полевые работы на двух Алтаях Россельхозбанк выдал 2,1 млрд рублей (+11% к прошлом году). Льготное кредитование сезонных полевых работ выросло на 13%, до 2 млрд рублей.

По словам директора Алтайского филиала Россельхозбанка Николая Бойко, клиентом банка является каждый третий фермер Алтая, а каждый пятый пользуется кредитной поддержкой РСХБ. Банк предоставил каждый второй кредитный рубль, направленный в 2022 году на проведение сезонно-полевых работ.

"Отмечу, что банк уделяет особое внимание малым формам хозяйствования в АПК, финансирование которых возросло. В этом году мы расширили географию по кредитованию для субъектов малого и среднего предпринимательства по упрощённому порядку: мы теперь можем кредитовать не только индивидуальных предпринимателей или ИП, глав крестьянско-фермерских формирований, но и ООО с выручкой до 120 млн рублей", – прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В целом по России Россельхозбанк выдал АПК 382 млрд рублей. Объём льготных средств вырос на 26,2%, до 118,2 млрд рублей. Доля Россельхозбанка в кредитовании сезонных полевых работ в стране составляет около 70%. Продолжил банк и активное финансирование экспортно ориентированных предприятий АПК. Объём выдач составил 128,7 млрд рублей, а количество поддержанных клиентов – более 1600.

АО "Россельхозбанк"

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