Россельхозбанк внедрил систему онлайн-подбора товаров

Аграрный маркетплейс "Свое Фермерство" теперь имеет функцию подбора сельскохозяйственных материалов, оборудования и запчастей по запросу на закупку

17 июня 2024, 15:15, ИА Амител erid: LjN8KVZ8Q

Маркетплейс для агробизнеса от РСХБ / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Онлайн-торговля значительно экономит время пользователей, позволяя искать товары в удобное время и практически в любом месте. Но в период активных полевых работ у многих фермеров просто нет времени, чтобы детально сравнить предложения от поставщиков. Чтобы помочь эффективно распределить нагрузку и сократить время на подбор сельхозматериалов и оборудования, РСХБ внедряет функцию подачи заявки на их закупку прямо от поставщиков на B2B маркетплейсе "Свое Фермерство".

Теперь любой пользователь платформы может сформировать и направить заявку на подбор товара, указав желаемые характеристики: наименование, категорию и описание, его количество, регион доставки, желаемую дату отгрузки и т.д. Кроме того, покупатель может приложить фотографии и спецификации. Для удобства заполнения пользователям доступен автовыбор параметров позиций из выпадающих списков.

Подбор товара и поставщика осуществляется на основании сопоставления данных из заявки и информации в базе данных "Своего Фермерства". Покупатель в течение одного рабочего дня получит на свою электронную почту релевантную подборку с маркетплейса с активными ссылками и возможностью оформить заказ. Особенно актуален данный сервис для подбора запчастей, а также для поиска редких позиций, обладающих особыми спецификациями.

"Заявка на закупку – это возможность для пользователей сэкономить время и получить лучшие предложения от поставщиков Своего Фермерства в ответ на свой запрос. Заполнение заявки не займет более двух минут, при этом покупатель получит релевантные предложения по товарам, соответствующие заданным им требованиям. Это особенно важно в агроотрасли, потому что в период посевной и сбора урожая фермеру важно не упустить ни одной минуты и успеть сделать все в короткий срок", – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Аграрный маркетплейс "Свое Фермерство" активно развивается с 2020 года. Сегодня в базе более 3 млн товарных единиц от 16 тыс. поставщиков, более 500 тыс. пользователей ежемесячно посещают площадку. На платформе представлено 90% сельскохозяйственной техники отечественных производителей.

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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