Россельхозбанк внедряет искусственный интеллект для продвижения продукции фермеров

Работать ИИ будет в мобильном приложении банка

20 марта 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHGLqdr

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба компании

Россельхозбанк сообщает о старте инновационного проекта, который направлен на использование искусственного интеллекта для комплексного продвижения фермерской продукции через мобильное приложение. Эта передовая технология позволяет автоматически генерировать персонализированный контент, в том числе тексты на языках различных народов России. А также уникальные иллюстрации, в которые будут "зашиты" культурные особенности разных регионов России.

Зачем нужен ИИ?

РСХБ активно работает над тем, чтобы помогать фермерам продвигать свою продукцию. В том числе и в рамках мобильного приложения. Проект запускают для всесторонней автоматизации процессов генерации и дистрибуции контента, что должно поспособствовать развитию предприятий и аграриев.

Как работает проект?

Система изучает и оценивает информацию о фермерах и их товарах, используя данные из базы Россельхозбанка, для создания персонализированного контента. Материал сразу создается под мобильный формат, чтобы сделать продвижение наиболее эффективным.

Искусственный интеллект обеспечивает автоматическую генерацию уникальных иллюстраций, принимая во внимание местные культурные традиции, а также формирует персонализированные описания товаров и рекламные материалы. Кроме того, технология позволяет адаптировать контент под различные форматы продвижения в приложении и проводить автоматический анализ эффективности созданных материалов.

А что там с учетом национальности?

Одной из уникальных функций проекта будет создание контента для представителей более чем 20 национальностей, проживающих на территории России. Например, на татарском языке говорят 5,5 млн человек, на башкирском и чеченском – по 1,4 млн, чувашский язык используют 1,1 млн граждан. А еще в России говорят на аварском, даргинском, осетинском, якутском, бурятском и тувинском языках.

В общем, Россия – многонациональная страна. Но у фермеров часто просто не хватает ресурса для создания качественного мультиязычного контента. И это лишает их возможности по продвижению своей продукции среди национальных аудиторий. Искусственный интеллект помогает решить эту проблему. Первый опыт использования технологии доказывает: в регионах, где проживает высокая доля носителей национальных языков, увеличился охват аудитории, продажи растут.

"Разработанное решение использует новейшие достижения в области искусственного интеллекта для создания эффективной системы продвижения фермерской продукции в цифровой среде. Технология не только автоматически создает качественный контент на национальных языках, но и адаптирует его с учетом культурных особенностей каждого региона", – прокомментировала заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

По ее словам, особенно важно, что система создает весь необходимый комплекс материалов – от описаний товаров до рекламных баннеров, принимая во внимание локальную специфику и предпочтения пользователей. Это предоставляет фермерам возможность значительно сократить затраты на продвижение, одновременно получая доступ к широкой аудитории через современные цифровые каналы.

Как ранее сообщал amic.ru, алтайский филиал Россельхозбанка расширил поддержку сезонных работ на 22%. С начала года аграрии региона оформили более 2,3 млрд рублей, из которых свыше 1,3 млрд рублей – на льготных условиях. При этом значительная часть средств, около 25%, была направлена на поддержку малых форм хозяйствования.

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