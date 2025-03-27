Россельхозбанк запускает Цифровой лекторий – платформу для изучения технологий в АПК

Лекции о генетике, точном земледелии, цифровых перспективах и других современных подходах в отрасли представят ведущие эксперты

27 марта 2025, 19:00, ИА Амител erid: 2W5zFJWrr16

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба компании

Россельхозбанк запустил амбициозный образовательный проект – Цифровой лекторий на платформе "Я в Агро". Новая площадка объединит в едином информационном пространстве школьников, студентов, преподавателей, ученых и практиков АПК, создавая мощный импульс для развития отрасли. Разработчики проекта прогнозируют, что лекторий станет востребованным ресурсом для более миллиона человек, желающих углубить знания в области сельского хозяйства.

Практическая польза

Цифровой лекторий станет местом для получения знаний от ведущих экспертов отрасли. Проект направлен на привлечение нового поколения аграриев и обновление знаний для действующих сотрудников. Платформа охватит различные уровни подготовки – от профориентации для школьников до углубленных технологий для профессионалов. Лекторий станет местом для лекций ректоров аграрных вузов, основателей крупных агрохолдингов, мировых ученых и практиков.

Цель проекта – показать, что АПК является двигателем технологий, карьеры и науки, сказала зампредседателя правления Россельхозбанка Елена Батурова. Платформа, по ее словам, станет связующим звеном между поколениями и различными секторами АПК.

"Это еще и очередной пример того, как РСХБ поддерживает аграриев не только через финансовые продукты, но и через образовательные инициативы, что в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению отечественного АПК", – подчеркнула Елена Батурова.

Эксперты и актуальные темы

В Лектории обсудят накопленный опыт, новости и новинки в сфере АПК. Например, доктор биологических наук Александр Соловьев расскажет о генетике и селекции будущего, а ректор Белгородского ГАУ Станислав Алейник – о создании первой российской породы свиней и ускоренной селекции сои.

О разработке вузовских продуктов для бизнеса расскажет ректор МВА имени К.И. Скрябина Сергей Позябин. Опыт управления аграрными предприятиями и реальные кейсы представит основатель компании "Эко-культура" Александр Рудаков. Анна Герман, совладелец агрохолдинга "Дары Малиновки", выступит с лекциями о точном земледелии и способах продвижения агробрендов среди молодых специалистов.

Евгений Багрянцев, директор по агротехнологиям группы компаний "РОСТ", расскажет о цифровых перспективах в области тепличного овощеводства. Список тем и спикеров будут расширять.

В Цифровом лектории планируют проводить прямые эфиры с HR*-директорами агрохолдингов, вебинары, посвященные профориентации. На них агрономы, зоотехники, технологи, аналитики данных в АПК и другие специалисты поделятся секретами профессии. В рамках проекта "Агровектор" студенты смогут представлять свои стартапы топ-менеджерам и получать предложения о трудоустройстве.

*HR ("ЭчАр")

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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