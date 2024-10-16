Сканируй и плати. Россельхозбанк внедряет универсальный QR-код для удобства клиентов

В скором времени появится возможность оплаты цифровым рублем

16 октября 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KRYjE

QR-код. Смартфон / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Россельхозбанк перевел все торгово-сервисные предприятия своей эквайринговой сети, поддерживающие оплату по QR*-кодом, на разработку усовершенствованного платежного кода. Он базируется на инфраструктуре Национальной системе платежных карт (НСПК). Технология направлена на повышение удобства для клиентов, если они используют QR в качестве метода оплаты. Россельхозбанк также продолжает активно участвовать в рабочей группе по перспективному развитию технологий и созданию удобных клиентских решений.

Для физических лиц – клиентов банка – возможность оплаты с помощью универсального QR стала доступна раньше. При сканировании кода оплата производится через систему быстрых платежей. В ближайшее время планируют добавить возможность оплаты с использованием цифрового рубля. Банк также прорабатывает дополнительные механизмы для включения их в универсальный QR-код.

За январь – сентябрь 2024 года объемы платежей по QR-кодам увеличились в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, а их доля в общем объеме операций составляет от 5 до 10%, отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова. Она также подчеркнула, что универсальный платежный код упрощает оплату.

Напомним, Алтайский край и Республика Алтай присоединились к всероссийской акции "Монетная неделя", которая проходит с 7 по 20 октября 2024 года. В этот период жители могут обменять накопленные монеты на бумажные купюры, в том числе в отделениях Россельхозбанка. Банк России регулярно осуществляет подобные акции, чтобы вернуть монеты в оборот, поскольку их часто не используют и попросту хранят дома. Мера позволит сэкономить средства на выпуск новых монет.

*QR ("Ку-Ар")

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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