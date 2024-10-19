Россельхознадзор ограничит ввоз цветов из Казахстана

Мера начнет действовать с 21 октября

19 октября 2024, 18:15, ИА Амител

Букеты цветов / Фото: unsplash.com

Россельхознадзор временно ограничит ввоз срезанных цветов и бутонов из Казахстана, сообщили в ведомстве.

Мера начнет действовать с 21 октября и затронет растения, которые привозят в республику из других стран.

"Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции", – говорится в сообщении.

Решение приняли для сохранения фитосанитарного благополучия РФ и объемов экспорта товаров, а также из-за обнаружения 43 случаев карантинного в странах ЕЭС западного цветочного трипса в 2023 и 2024 годах.

Потенциальный экономический ущерб от этого вредителя оценивают более чем в 11,5 млрд рублей.