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Россельхознадзор ограничит ввоз цветов из Казахстана

Мера начнет действовать с 21 октября

19 октября 2024, 18:15, ИА Амител

Букеты цветов / Фото: unsplash.com
Букеты цветов / Фото: unsplash.com

Россельхознадзор временно ограничит ввоз срезанных цветов и бутонов из Казахстана, сообщили в ведомстве.

Мера начнет действовать с 21 октября и затронет растения, которые привозят в республику из других стран.

"Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции", – говорится в сообщении.

Решение приняли для сохранения фитосанитарного благополучия РФ и объемов экспорта товаров, а также из-за обнаружения 43 случаев карантинного в странах ЕЭС западного цветочного трипса в 2023 и 2024 годах. 

Потенциальный экономический ущерб от этого вредителя оценивают более чем в 11,5 млрд рублей.

Россия Казахстан

Комментарии 2

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Гость

17:14:35 20-10-2024

Мое мнение, что цветами тут не пахнет.

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гость

09:24:58 21-10-2024

ахаха. верим!

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