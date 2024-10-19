Россельхознадзор ограничит ввоз цветов из Казахстана
Мера начнет действовать с 21 октября
19 октября 2024, 18:15, ИА Амител
Россельхознадзор временно ограничит ввоз срезанных цветов и бутонов из Казахстана, сообщили в ведомстве.
Мера начнет действовать с 21 октября и затронет растения, которые привозят в республику из других стран.
"Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции", – говорится в сообщении.
Решение приняли для сохранения фитосанитарного благополучия РФ и объемов экспорта товаров, а также из-за обнаружения 43 случаев карантинного в странах ЕЭС западного цветочного трипса в 2023 и 2024 годах.
Потенциальный экономический ущерб от этого вредителя оценивают более чем в 11,5 млрд рублей.
17:14:35 20-10-2024
Мое мнение, что цветами тут не пахнет.
09:24:58 21-10-2024
ахаха. верим!