В Барнауле посадили тюльпаны

В мае следующего года цветы распустятся на Обском бульваре, площади Сахарова, улице Георгия Исакова и других участках

17 октября 2024, 14:30, ИА Амител

Посадка тюльпанов / Фото: barnaul.org

В Барнауле специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" завершают работы по посадке тюльпанов. 17 октября их высадят на Обском бульваре, сообщили в мэрии.

"Помимо него, в мае следующего года яркие цветы распустятся на клумбах на площади Сахарова, площади Октября, площади Свободы, по проспекту Энергетиков, по улице Молодежной и Георгия Исакова, в сквере Цаплина", – перечислили в администрации.

По словам специалистов, сажать тюльпаны нужно при средней температуре воздуха не выше +8 градусов, иначе луковицы начнут прорастать и погибнут в морозы. Когда средняя температура опустится ниже -3 градусов, цветники укроют лапником.

В общей сложности в Барнауле высадят более 45 тысяч луковиц тюльпанов различных сортов. Общая площадь посадки составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров.