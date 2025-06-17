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Россия и Индонезия примут декларацию о партнерстве

Отношения стран складываются "весьма конструктивно", отметил Ушаков

17 июня 2025, 22:30, ИА Амител

Индонезия / Фото: prananta haroun / Unsplash
Индонезия / Фото: prananta haroun / Unsplash

Президенты России и Индонезии примут декларацию о стратегическом партнерстве, отношения стран носят конструктивный и дружественный характер, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.

"Отношения [России и Индонезии] развиваются, как я уже сказал, весьма конструктивно. И планируется, что главы государств по итогам переговоров закрепят это все документально, то есть примут декларацию о стратегическом партнерстве", – сказал Ушаков.

Кроме того, прорабатываются несколько международных документов, охватывающих широкие сферы сотрудничества, которые, возможно, подпишут в ходе Петербургского международного экономического форума. О них будет объявлено позже.

По словам Ушакова, документы будут включать сотрудничество в сфере науки, образования, судостроения, транспорта, информационно-коммуникационных технологий и СМИ.

"По нашим подсчетам, на данный момент четыре документа готовятся, и очевидно, они будут подписаны", — уточнил он.

Политика

Комментарии 4

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Дед

06:24:52 18-06-2025

Причина партнерства , пальмовое масло .Все это вызывает тревогу !

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Гость

08:01:10 18-06-2025

Хорошая новость

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5

10:33:55 18-06-2025

Части индонезийской армии в режиме "ИхТамНет" уже переброшены к нашим западным границам? Если нет - значит всё недостаточно конструктивно.

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Гость

17:42:02 18-06-2025

безвиз!

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