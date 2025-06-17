Россия и Индонезия примут декларацию о партнерстве
Отношения стран складываются "весьма конструктивно", отметил Ушаков
17 июня 2025, 22:30, ИА Амител
Президенты России и Индонезии примут декларацию о стратегическом партнерстве, отношения стран носят конструктивный и дружественный характер, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.
"Отношения [России и Индонезии] развиваются, как я уже сказал, весьма конструктивно. И планируется, что главы государств по итогам переговоров закрепят это все документально, то есть примут декларацию о стратегическом партнерстве", – сказал Ушаков.
Кроме того, прорабатываются несколько международных документов, охватывающих широкие сферы сотрудничества, которые, возможно, подпишут в ходе Петербургского международного экономического форума. О них будет объявлено позже.
По словам Ушакова, документы будут включать сотрудничество в сфере науки, образования, судостроения, транспорта, информационно-коммуникационных технологий и СМИ.
"По нашим подсчетам, на данный момент четыре документа готовятся, и очевидно, они будут подписаны", — уточнил он.
06:24:52 18-06-2025
Причина партнерства , пальмовое масло .Все это вызывает тревогу !
08:01:10 18-06-2025
Хорошая новость
10:33:55 18-06-2025
Части индонезийской армии в режиме "ИхТамНет" уже переброшены к нашим западным границам? Если нет - значит всё недостаточно конструктивно.
17:42:02 18-06-2025
безвиз!