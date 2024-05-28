Россия победит в СВО в самое ближайшее время, заявил Медведев

По словам зампреда Совбеза, "нам нужна только победа, и эту победу мы получим"

28 мая 2024, 07:45, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Россия в самое ближайшее время добьется необходимых результатов в СВО, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области, передает ТАСС.

"Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем будущем добьемся необходимых нам результатов", – сказал он военным.

По его словам, "нам нужна только победа, и эту победу мы получим".

Медведев ранее заявил, что капитуляция Украины может быть подписана любым главой Украины, хоть "свиньей в ермолке". Политик подчеркнул, что Владимир Зеленский для России "и так военный преступник", и утрата им официального мандата ничего не меняет.