Россия победит в СВО в самое ближайшее время, заявил Медведев
По словам зампреда Совбеза, "нам нужна только победа, и эту победу мы получим"
28 мая 2024, 07:45, ИА Амител
Россия в самое ближайшее время добьется необходимых результатов в СВО, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области, передает ТАСС.
"Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем будущем добьемся необходимых нам результатов", – сказал он военным.
По его словам, "нам нужна только победа, и эту победу мы получим".
Медведев ранее заявил, что капитуляция Украины может быть подписана любым главой Украины, хоть "свиньей в ермолке". Политик подчеркнул, что Владимир Зеленский для России "и так военный преступник", и утрата им официального мандата ничего не меняет.
07:49:50 28-05-2024
Иначе нельзя.
07:59:43 28-05-2024
Знаете, Дмитрий Медведев, а мы вам верим
08:56:25 28-05-2024
Скорее бы уже разогнали эту шоблу...
09:00:39 28-05-2024
В прошлом году он тоже самое говорил, ох уж это "ближайшее время". Сколько ещё народу погибнет
09:50:37 28-05-2024
Гость (09:00:39 28-05-2024) В прошлом году он тоже самое говорил, ох уж это "ближайшее в... А разве не он не так давно заявлял, что СВО будет длиться десятилетиями? "Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни..."
10:00:09 28-05-2024
Гость (09:50:37 28-05-2024) А разве не он не так давно заявлял, что СВО будет длиться де... СВО- только малая часть глобального конфликта между наглосаксами, израильтянами и их прихвостнями, и всего остального мира.
10:53:31 28-05-2024
Гость (10:00:09 28-05-2024) СВО- только малая часть глобального конфликта между наглосак... Какие же вы предсказуемые... Вас тычешь носом в прямую цитату ( и нет, там фигурировала именно Украина и конфликт с ней, а вовсе не мифический конфликт с мифическими англосаксами), вы начинаете вертеться ужами и блеять про "оннетоимелввиду" и "егонетакпоняли". Или просто на голубом глазу говорите, что "этопродругое". Не баян, а классика. Нет, почему, понятно. Но очень забавно.
10:00:27 28-05-2024
Закончится , когда они с депутатами будут лично в этой операции участвовать, а пока только погосты мальчишек......
10:01:42 28-05-2024
Гость (09:00:39 28-05-2024) В прошлом году он тоже самое говорил, ох уж это "ближайшее в... Цель это Мир.Это не важно кто победит, важно кто принесет МИР.И второе: за погибших обязательно придет кара.Вот об этом нужно думать и говорить.Миру нужен МИР.
10:29:39 28-05-2024
.И второе: за погибших обязательно придет кара."
Хочется спросить: кому и какая?
10:54:13 28-05-2024
"Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится"
(Гненрал Лебедь)
11:24:14 28-05-2024
Гость (10:54:13 28-05-2024) "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день з... Лебедь это говорил в 90-е, когда у власти была элита, у которой были прекрасные отношения с Западом. Теперь эта элита убежала вместе с детьми. Сейчас властью официально заявлено, что элита теперь формируется из участников СВО, их назначают на должности. Лебедь, к сожалению, умер, а элита меняется
11:20:41 28-05-2024
Зеленский, летает по миру, а Владимиру Владимировичу туда путь закрыт. Почему? Конспирология однако.
11:25:39 28-05-2024
Гость (11:20:41 28-05-2024) Зеленский, летает по миру, а Владимиру Владимировичу туда пу... Путин летает в дружественные страны. Какой смысл ему ехать в Англию или Эстонию? Это наши враги. А наркоман Зеля их друг, они ему деньги и оружие шлют.
11:32:15 28-05-2024
Зеленский, летает по миру --- потому что ему пофиг что будет с Украиной, он гражданин мира. У него и все бабки там, куда он летает. Летает по странам золотого миллиарда. Это 15 % от всего мира. Остальные 85 % их на самом деле ненавидят, только большинство боится. Но уже не все. вряд ли Владимир Владимирович плачет, что не может к ним прилететь. Тем более что Зеленский летает, но подозревает, что если что, его могут и оттуда выдать
11:22:58 28-05-2024
- "По словам зампреда Совбеза, "нам нужна только победа, и эту победу мы получим" =========== За ценой не постоим?
19:26:58 28-05-2024
Не пристало нам братья славяне,в сию годину
межусобного кровопролития,словесами в гордыни разбрасываться....иже горе,-в Киеве уселся иудина-цмок кровавый,змей...всех на братоубойную войну силою загоняет...я ко негров украинцев СШАкалы американцы,ловят и в скандалы невольниками заковывают,гонят на смерть...а скомрох зеленячий..бесовское отродье иудина хазарское...потешается,радуется смерти народа...
Но уже слышен топор Ильи Муромца!Идет к Киеву,чистит дорожки от платных полков НАТОвских,от псов англов,захватили Киев и мощи святые..всем будет смерть лютая,и за морем не вскроется в пещере..изрытой Цмок иудина,скоморошина,обманщик кровавый..
22:08:17 28-05-2024
Боян (19:26:58 28-05-2024) Не пристало нам братья славяне,в сию годину межусобного... Баян, а ума нет.