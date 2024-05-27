The Times: полковник охраны Зеленского приказал сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

Коллеги не стали докладывать об этом вышестоящему начальству, поскольку посчитали слова лишь эмоциональной реакцией

27 мая 2024, 17:33, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Полковник Госохраны президента Украины Владимира Зеленского, который готовил покушение на политика, в начале спецоперации приказывал своим подчиненным сложить оружие, если российские войска войдут в Киев. Об этом сообщает The Times.

По словам коллег охранника, об этом он сказал во время выступления перед подчиненными.

"Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость", – передал собеседник его слова.

Тогда коллеги не стали рассказывать о заявлении полковника, поскольку посчитали его слова эмоциональной реакцией. В публикации отмечается, что позднее его задержали за подготовку покушения на начальника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).