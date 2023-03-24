России предсказали 20 лет богатства и процветания

Следующие два десятилетия станут вторым Золотым веком

24 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Астролог Татьяна Лукашевич рассказала "Комсомольской правде", что Россия стоит на пороге важных и положительных изменений.

Лукашевич отметила, что накануне Плутон, который в астрологии отвечает за трансформацию и несметные богатства, вошёл в знак Водолея – это означает, что для России начался особенно важный период до 2043 года.

Она пояснила, что России покровительствует именно знак Водолея. К примеру, Китаю покровительствует знак Козерога, и именно последние 20 лет, когда Плутон находился в Козероге, наблюдался резкий подъём китайской экономики.