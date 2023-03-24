России предсказали 20 лет богатства и процветания
Следующие два десятилетия станут вторым Золотым веком
24 марта 2023, 16:01, ИА Амител
Астролог Татьяна Лукашевич рассказала "Комсомольской правде", что Россия стоит на пороге важных и положительных изменений.
Лукашевич отметила, что накануне Плутон, который в астрологии отвечает за трансформацию и несметные богатства, вошёл в знак Водолея – это означает, что для России начался особенно важный период до 2043 года.
Она пояснила, что России покровительствует именно знак Водолея. К примеру, Китаю покровительствует знак Козерога, и именно последние 20 лет, когда Плутон находился в Козероге, наблюдался резкий подъём китайской экономики.
"Если мы вспомним историю, то последнее прохождение Плутона по знаку Водолея пришлось на правление Екатерины Второй. Именно это время названо Золотым веком. Россия сделала тогда огромный рывок в экономике и политике. В те годы были присоединены Крым, Северное Причерноморье, Правобережная Украина, Приазовье, Белоруссия, Курляндия, Литва", – напомнила астролог.
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