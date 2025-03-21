В Евросоюзе объявили о готовности усилить санкции против России

В ЕС рассказали, до каких пор активы РФ останутся заблокированными

21 марта 2025, 14:45, ИА Амител

Фото: Christian Lue / unsplash.com

Члены Евросоюза за исключением Венгрии объявили о готовности усилить санкции против России, сообщает ТАСС.

"Евросоюз остается готов усилить давление на Россию, в том числе в виде принятия новых санкций и ужесточения выполнения существующих с целью ослабления способности России вести боевые действия", – заявили в ЕС.

Также отметили, что активы РФ должны остаться заблокированными, пока РФ не прекратит конфликт на Украине и "не компенсирует ей весь ущерб".

Евросоюз призвал Москву "продемонстрировать реальную политическую волю к завершению войны", в частности – путем "гуманитарных действий".

В марте пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, какие санкции Москва хотела бы видеть отмененными в первую очередь. Тот ответил, что страна прекрасно к ним адаптировалась.