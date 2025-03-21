В Евросоюзе объявили о готовности усилить санкции против России
В ЕС рассказали, до каких пор активы РФ останутся заблокированными
21 марта 2025, 14:45, ИА Амител
Члены Евросоюза за исключением Венгрии объявили о готовности усилить санкции против России, сообщает ТАСС.
"Евросоюз остается готов усилить давление на Россию, в том числе в виде принятия новых санкций и ужесточения выполнения существующих с целью ослабления способности России вести боевые действия", – заявили в ЕС.
Также отметили, что активы РФ должны остаться заблокированными, пока РФ не прекратит конфликт на Украине и "не компенсирует ей весь ущерб".
Евросоюз призвал Москву "продемонстрировать реальную политическую волю к завершению войны", в частности – путем "гуманитарных действий".
В марте пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, какие санкции Москва хотела бы видеть отмененными в первую очередь. Тот ответил, что страна прекрасно к ним адаптировалась.
17:35:39 21-03-2025
Это новость? А может им психолог нужен?
08:05:00 22-03-2025
dok_CФ (17:35:39 21-03-2025) Это новость? А может им психолог нужен?...
А вам уже и психиатр не поможет. Только священник.
18:31:59 21-03-2025
пассивы будут удерживать активы пока они не кончатся.