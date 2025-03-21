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В Евросоюзе объявили о готовности усилить санкции против России

В ЕС рассказали, до каких пор активы РФ останутся заблокированными

21 марта 2025, 14:45, ИА Амител

Фото: Christian Lue / unsplash.com
Фото: Christian Lue / unsplash.com

Члены Евросоюза за исключением Венгрии объявили о готовности усилить санкции против России, сообщает ТАСС.

"Евросоюз остается готов усилить давление на Россию, в том числе в виде принятия новых санкций и ужесточения выполнения существующих с целью ослабления способности России вести боевые действия", – заявили в ЕС.

Также отметили, что активы РФ должны остаться заблокированными, пока РФ не прекратит конфликт на Украине и "не компенсирует ей весь ущерб".

Евросоюз призвал Москву "продемонстрировать реальную политическую волю к завершению войны", в частности – путем "гуманитарных действий".

В марте пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, какие санкции Москва хотела бы видеть отмененными в первую очередь. Тот ответил, что страна прекрасно к ним адаптировалась.

европа санкции

Комментарии 3

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dok_CФ

17:35:39 21-03-2025

Это новость? А может им психолог нужен?

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Гость

08:05:00 22-03-2025

dok_CФ (17:35:39 21-03-2025) Это новость? А может им психолог нужен?...
А вам уже и психиатр не поможет. Только священник.

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Гость

18:31:59 21-03-2025

пассивы будут удерживать активы пока они не кончатся.

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