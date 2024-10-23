Стоматолог перечислил напитки, которые опасны для зубов

Павел Лысенков дал советы для снижения вреда от этих напитков

23 октября 2024, 13:15, ИА Амител

Стакан колы / Фото: Blake Wisz / unsplash.com

Стоматолог Павел Лысенков предупредил о негативном влиянии некоторых напитков на здоровье зубов. Его слова приводит "Газета.ру".

В беседе с изданием он выделил газировки как самые вредные из-за высокого содержания сахара и кислот, способствующих развитию кариеса и разрушению эмали.

Алкоголь также опасен, так как может вызывать ксеростомию – состояние, при котором полость рта недостаточно увлажняется слюной. Это увеличивает риск распространения патогенных бактерий и, соответственно, воспалений во рту.

Доктор посоветовал следить за количеством сахара в чае и кофе и учитывать их температуру, чтобы избежать микротрещин на зубах. Для снижения вреда от напитков он советует пить через трубочку, ополаскивать рот водой после употребления сладких и газированных напитков и использовать жевательную резинку с ксилитом для нейтрализации сахаров и кислот.