Россия и США провели новый обмен заключенными

РФ отпустила гражданку США, которую осудили за перевод денег украинской армии

10 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россия и США обменялись заключенными в Абу-Даби. Как сообщает Baza, обмен произошел утром 10 апреля в аэропорту.

Россия освободила гражданку США Ксению Карелину. В августе 2024 года ее приговорили к 12 годам колонии за перевод денег в пользу украинской армии. Освобождение Карелиной подтвердил ее адвокат.

По данным западных СМИ, второй участник обмена – россиянин Артур Петров. Его в США обвиняют в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. Петрова должны отправить в Россию.

Напомним, 1 августа 2024 года состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, Белоруссией и странами Запада. В Россию вернулось восемь граждан, которые были задержаны в странах НАТО. Владимир Путин помиловал 13 осужденных за разные преступления россиян и иностранцев.