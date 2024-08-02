Что известно о масштабном обмене заключенными между Россией, Белоруссией и Западом?

Обмен заключенными оказался самым крупным со времен холодной войны

02 августа 2024, 12:00, ИА Амител

Вернувшиеся в Россию заключенные / Фото: kremlin.ru

1 августа 2024 года состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, Белоруссией и странами Запада. Он стал крупнейшим со времен холодной войны. В Россию вернулось восемь граждан, которые были задержаны в странах НАТО. Владимир Путин помиловал 13 осужденных за разные преступления россиян и иностранцев. Также президент Белоруссии отпустил приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Amic.ru рассказывает, как прошел обмен и кого именно он затронул.

Как прошел обмен?

Обмен обсуждался уже давно. Много раз говорилось о том, что Вадима Красикова, который ликвидировал чечено-грузинского террориста, планировалось обменять сначала на американского шпиона Эвана Гершковича, а потом и на ныне умершего оппозиционера Алексея Навального (был внесен в список террористов и экстремистов). Однако эти обмены так и не состоялись.

Переговоры об обмене происходили тайно. В конце июля 2024 года в СМИ появилась информация, что нескольких осужденных россиян этапировали в неизвестном направлении, а россияне, осужденные в США, исчезли из баз данных американских тюрем. Об этом, например, писало РИА Новости. Так, пропала информация об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине.

В итоге сам обмен состоялся в столице Турции Анкаре на территории аэропорта Эсенбог. Первым об этом сообщило турецкое Управление национальной разведки, пишет "Лента.ру". 1 августа самолет с освобожденными россиянами прибыл в аэропорт Внуково-2, там их встретил лично президент Владимир Путин, пишет сайт Кремля. А самолет с российскими и иностранными заключенными сел в Кельне.

Обмен заключенными / Фото: kremlin.ru

Кто вернулся в Россию?

Итак, благодаря обмену в Россию вернулись:

Павел Рубцов – его задержали в Польше по обвинениям в шпионаже в пользу России. Тогда он в качестве журналиста освещал ситуацию с приемом украинских беженцев. Ему могло грозить до 10 лет тюрьмы.

Владислав Клюшин – основатель и владелец компании "М13", которая занималась разработкой технологий в области медиамониторинга. Обвинялся в инсайдерской торговле ценными бумагами, ему грозило до 50 лет тюрьмы. Ему инкриминировали кражу финансовых данных американских компаний, в том числе IBM и Tesla. Также американцы посчитали, что он имел отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии США. Клюшина приговорили к девяти годам лишения свободы.

Артем и Анна Дульцевы – их задержали в Словении в декабре 2022-го по обвинениям в шпионаже в пользу России. Жили Дульцевы по аргентинским паспортам на имя Людвига Гиша и Марии Майер-Муньос. Семью приговорили к году и семи месяцам заключения. При этом двоих их детей передали в приемную семью. Двое детей вернулись в РФ вместе с Артемом и Анной Дульцевыми.

Вадим Конощенок – его обвиняли в финансовых махинациях и сговоре с целью обойти санкции, а также в незаконных закупках для оборонного комплекса РФ. Задержали Конощенка якобы с 35 типами электронных компонентов и тысячами американских патронов для снайперских винтовок. Ему грозило до 30 лет тюрьмы.

Михаил Микушин – его обвинили в незаконной разведке и сборе данных для России. Жил в Норвегии и работал в университете города Тромсе под именем бразильца Жозе Ассиша Жиамарриа.

Роман Селезнев – сын депутата от ЛДПР Валерия Селезнева. Его похитили на Мальдивах американские спецслужбы и доставили на остров Гуам, а потом и в тюрьму в Сиэтле. Селезнева приговорили в США к 27 годам и выплате 170 млн долларов за кибермошенничество. А именно американцы посчитали, что он взломал базы данных около 200 местных компаний. В 2017 году ему дали еще 14 лет тюрьмы по дополнительным обвинениям.

Вадим Красиков – ему дали пожизненный срок за убийство в 2019 году террориста, бывшего командира взвода Чеченской Республики Ичкерия во Второй чеченской войне Зелимхана Хангошвили.

Встреча вернувшихся россиян в аэропорту/ Фото: сайт Кремля

Кто отправился на Запад?

1 августа президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 13 осужденных граждан России и иностранцев.

Одного человека помиловали в Белоруссии. Им оказался Рико Кригер – немецкий гражданин, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ). В 2023 году он приехал в Белоруссию как турист и организовал в Могилевской области теракт на железной дороге. В июле 2024 года его приговорили к смертной казни, 30 июля 2024 года Кригера согласился отпустить президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин помиловал следующих лиц:

Эван Гершкович – американский журналист, корреспондент газеты The Wall Street Journal, задержанный 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по делу о шпионаже. ФСБ установила, что Гершкович собирал данные о работе одного из оборонных предприятий России. В 2023 году он получил 16 лет колонии строгого режима.

Пол Уилан – бывший американский морпех и руководитель службы безопасности американской компании Borg Warner. В 2018 году его задержала ФСБ, когда он проводил шпионскую акцию в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. В 2020 году Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж.

Владимир Кара-Мурза – журналист, признан в России иноагентом. В 2023 году его признали виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"), по ч. 1 ст. 284.1 ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, нежелательной на территории РФ"), а также по статье о госизмене. Ему дали 25 лет колонии строгого режима со штрафом 40 тысяч рублей.

Илья Яшин – иноагент, оппозиционер, бывший московский муниципальный депутат. В 2022 году его приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ. Также Яшина признали виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти.

Дитер Воронин – гражданин России и ФРГ, был фигурантом дела советника главы Роскосмоса, бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого осудили за госизмену. Следствие посчитало, что через Воронина Сафронов пересылал информацию представителям Цюрихского университета Швейцарии и немецкой разведке. В 2021 году Воронина арестовали по обвинению в госизмене и приговорили к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима.

Алсу Курмашева – журналистка издания "Радио Свобода" (иноагент и нежелательная организация), имеет гражданство России и США. В 2024 году ее приговорили по пунктам "г" и "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ") к шести с половиной годам колонии общего режима.

Встреча вернувшихся россиян в аэропорту / Фото: kremlin.ru

Кевин Лик – гражданин России и Германии. Он фотографировал и снимал на видео вооружение и военную технику воинской части Майкопского гарнизона. Его задержали в Сочи, когда Лик пытался выехать в Германию с этими фотографиями и видеозаписями. Верховный суд Адыгеи признал его виновным в госизмене и приговорил к четырем годам колонии общего режима с ограничением свободы на год. Лик признал свою вину и раскаялся. Затем суд исключил дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Олег Орлов – экс-сопредседатель правозащитного центра "Мемориал" (признан иноагентом, ликвидирован по решению Верховного суда). Орлова обвинили по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ ("Повторные публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ") и приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима.

Вадим Останин – бывший координатор штаба Алексея Навального (экстремистская организация, запрещенная в России) в Барнауле и Бийске. Его признали виновным по ч. 3 ст. 239 ("Пропаганда некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний") и ч. 1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества") и приговорили к девяти годам колонии общего режима.

Андрей Пивоваров – бывший исполнительный директор движения "Открытая Россия" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ). В 2022 году его приговорили по ст. 284 УК РФ ("Осуществление деятельности нежелательной организации") к четырем годам колонии общего режима. Также Пивоварову запретили восемь лет заниматься политической деятельностью.

Александра Скочиленко – художница, которая в 2022 году в магазине Санкт-Петербурга заменила товарные ценники на бумажные листки с информацией о боевых действиях на Украине. Суд признал ее виновной в публичном распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ей дали семь лет колонии общего режима с лишением права администрировать сайты в интернете в течение трех лет.

Ксения Фадеева – экс-координатор штаба Алексея Навального (экстремистская и запрещенная организация в России) в Томске, а также бывший депутат Томской городской Думы. В 2023 году ее признании виновной по ч. 3 ст. 239 УК РФ ("Пропаганда НКО, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний") и по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения"). Приговорили Фадееву к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

Лилия Чанышева – бывший координатор штаба Алексея Навального (запрещенная и экстремистская организация) в Уфе. Ей дали семь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а еще выписали штраф 400 тысяч рублей. Обвинили Чанышеву в организации экстремистского сообщества, в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и в участии в деятельности некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан. Затем срок ей увеличили до девяти с половиной лет.

Встреча вернувшихся россиян в аэропорту / Фото: сайт Кремля

Как прокомментировали обмен в России?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать обмен. "Комсомольской правде" он сказал, что комментарий будет дан "в свое время". Президент России Владимир Путин в аэропорту поздравил вернувшихся россиян с приездом на Родину.

"Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала, – и вот вы дома. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой", – передает слова Владимира Путина сайт Кремля.

Об обмене высказался и бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он в своем телеграм-канале написал об освобожденных и отправленных на Запад россиянах и иностранцах следующее:

"Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас. А предатели пусть теперь лихорадочно подбирают новые имена и активно маскируются под программой защиты свидетелей", – отметил Медведев.

Также официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала обмен "битвой самообладаний" заключенных, политических властей и спецслужб. Она отметила, что "по всем показателям наши лучшие".