Россия и Украина провели еще один раунд обмена военнопленными
По какой формуле проводился обмен, не уточняется
19 июня 2025, 21:00, ИА Амител
Фото: Минобороны РФ / t.me/mod_russia
Россия вернула с территории Украины еще одну группу военнопленных в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен передана группа военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны.
В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Вскоре они отправятся в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
По какой формуле проводился обмен, в МО РФ не уточнили. Ранее сообщалось, что с 14 июня между двумя странами начались бессрочные санитарные обмены.
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