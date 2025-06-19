Россия и Украина провели еще один раунд обмена военнопленными

По какой формуле проводился обмен, не уточняется

19 июня 2025, 21:00, ИА Амител

Фото: Минобороны РФ / t.me/mod_russia

Россия вернула с территории Украины еще одну группу военнопленных в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен передана группа военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны.

В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Вскоре они отправятся в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

По какой формуле проводился обмен, в МО РФ не уточнили. Ранее сообщалось, что с 14 июня между двумя странами начались бессрочные санитарные обмены.