Россия вернула еще одну группу военных с Украины

Обмен состоялся по стамбульским договоренностям

14 июня 2025, 21:35, ИА Амител

Кадр из видео: Минобороны России / t.me/mod_russia

Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины. Взамен передали группу военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Обмен состоялся 14 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.

В ведомстве добавили, что российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Затем их доставят в РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Накануне Москва передала Киеву 1200 тел военнослужащих ВСУ.