Россия вернула еще одну группу военных с Украины
Обмен состоялся по стамбульским договоренностям
14 июня 2025, 21:35, ИА Амител
Кадр из видео: Минобороны России / t.me/mod_russia
Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины. Взамен передали группу военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Обмен состоялся 14 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.
В ведомстве добавили, что российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Затем их доставят в РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Накануне Москва передала Киеву 1200 тел военнослужащих ВСУ.
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