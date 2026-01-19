Россия или Турция. Где жители страны провели новогодние каникулы

Популярные направления и расходы в праздники подсчитали ВТБ и OneTwoTrip

19 января 2026

На новогодних каникулах россияне на 12% активнее бронировали отели, чем в прошлом сезоне. При этом основная часть путешественников (67%) выбирала маршруты по стране, но интерес к выездам за рубеж вырос: доля гостиничных бронирований за границей поднялась до 33%. Такие данные приводят аналитики ВТБ и сервиса планирования путешествий OneTwoTrip ("Уан Ту Трип"). В рамках исследования специалисты выяснили, в каких городах и государствах россияне провели новогодние каникулы, а также сколько денег ушло на ключевые туристические категории.

Россия в приоритете

Внутренние направления собрали 67% всех отельных заказов. Чаще всего россияне встречали Новый год в Москве (20,3% бронирований), Санкт-Петербурге (14,1%) и Казани (4,0%). В пятерку лидеров также вошли Адлер (3,4%) и Краснодар (3,0%).

По типу размещения наиболее популярными стали отели категории "четыре звезды" (31% заказов) и бюджетные варианты без звезд – хостелы, апартаменты, гостевые дома и другие форматы (30%). Далее идут трехзвездочные гостиницы – их выбирали в 25% случаев. Средний чек бронирования составил 11,2 тыс. рублей против 10,9 тыс. рублей годом ранее.

Зарубежные поездки прибавили

Доля путешествий за границу в новогодние праздники увеличилась примерно на треть и достигла 33% всех бронирований. Среди самых популярных стран – Турция (12,2% заказов в направлении), Таиланд (9,1%) и ОАЭ (7,6%). В числе востребованных вариантов также оказались Белоруссия и Китай.

При этом на размещении в других государствах россияне стали экономить: если в прошлом сезоне средняя стоимость брони составляла 22,1 тыс. рублей, то в этом – 19,7 тыс. рублей. Одновременно туристы чаще предпочитали отели более высокой категории: 32% бронирований пришлись на "четыре звезды", 26% – на "пять звезд", а третье место заняли трехзвездочные гостиницы (20%).

Главные статьи расходов

По данным ВТБ, крупнейшая сумма трат пришлась на кафе и рестораны – 14 млрд рублей, что на 23% выше показателя год к году. Клиенты банка совершили 16 млн оплат (+21%), а средний чек составил 864 рубля.

Самую заметную динамику показали культурные события: расходы на театры и кино выросли более чем втрое и достигли 2 млрд рублей. Количество оплат при этом увеличилось вдвое – до 1,9 млн операций.

На проживание – отели, кемпинги и лагеря – клиенты банка направили 1,4 млрд рублей, совершив 190 тыс. оплат. В праздничный период держатели карт также купили железнодорожные билеты более чем на 820 млн рублей при среднем чеке 3,8 тыс. рублей. На авиабилеты потратили 897 млн рублей, а средний чек составил 16,4 тыс. рублей.