Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
Путин назначил замглавы МИД РФ Михаила Галузина своим официальным представителем при рассмотрении вопроса денонсации в парламенте РФ
24 мая 2023, 21:22, ИА Амител
Парламент РФ рассмотрит денонсацию договора с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Как сообщает ТАСС, такое распоряжение сделал президент России Владимир Путин.
Глава государства назначил замглавы МИД РФ Михаила Галузина своим официальным представителем при рассмотрении вопроса денонсации.
Напомним, что в феврале 2023 года Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. Сам документ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан ещё в 2003 году – там указывалось особое значение акватории для развития двух стран.
21:46:31 24-05-2023
Хохлы то знают ?
06:30:01 25-05-2023
Гость (21:46:31 24-05-2023) Хохлы то знают ?... А какая разница знают они или нет?
21:59:11 24-05-2023
Хохлы как всегда нюхают, вместе с Зеленским.
23:19:32 24-05-2023
Все слова знакомые, но ничего не понял.
08:53:43 25-05-2023
Азовское море - теперь внутреннее море России, логично, что договор надо отменять, ибо Украины там нет.