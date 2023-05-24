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Россия может денонсировать договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе

Путин назначил замглавы МИД РФ Михаила Галузина своим официальным представителем при рассмотрении вопроса денонсации в парламенте РФ

24 мая 2023, 21:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Парламент РФ рассмотрит денонсацию договора с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Как сообщает ТАСС, такое распоряжение сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства назначил замглавы МИД РФ Михаила Галузина своим официальным представителем при рассмотрении вопроса денонсации.

Напомним, что в феврале 2023 года Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. Сам документ о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан ещё в 2003 году – там указывалось особое значение акватории для развития двух стран.

Комментарии 5

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Гость

21:46:31 24-05-2023

Хохлы то знают ?

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Гость

06:30:01 25-05-2023

Гость (21:46:31 24-05-2023) Хохлы то знают ?... А какая разница знают они или нет?

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Гость

21:59:11 24-05-2023

Хохлы как всегда нюхают, вместе с Зеленским.

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Гость

23:19:32 24-05-2023

Все слова знакомые, но ничего не понял.

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ыть

08:53:43 25-05-2023

Азовское море - теперь внутреннее море России, логично, что договор надо отменять, ибо Украины там нет.

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