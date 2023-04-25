Россия может отступить от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности

Виной этому стали действия США, которые продолжают развёртывать свои установки рядом с РФ

25 апреля 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Из-за действий США Россия может "отступить" от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, сейчас Соединённые Штаты продолжают развёртывать свои ракеты в близлежащих с Россией странах. В ближайшее время они могут быть развёрнуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также в Японии. Ермаков отметил, что от конкретных параметров ракет будет зависеть готовность России продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

"Но уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий всё более хрупким применительно как к АТР, так и к Европе", – заявил Ермаков.

Напомним, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США был подписан ещё в 1987 году. Стороны договорились не производить и не испытывать новые ракеты этих классов. Договор является бессрочным, однако одна из сторон может выйти из него, доказав, что другая нарушила положения документа.