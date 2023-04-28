"Россия" начала комплектовать свои самолеты шинами алтайского производителя

На данный момент на склад уже поступила первая партия из 73 шин

28 апреля 2023, 20:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Авиакомпания "Россия" начала закупать и оборудовать свои самолёты шинами от барнаульского завода "ЯШЗ-Авиа". Как сообщает ТАСС, об этом заявил лётный директор авиакомпании "Россия" Георгий Баринов.

По его словам, первые два SSJ-100, укомплектованные шинами российского производителя, уже совершают свои полёты.

"Ранее авиакомпания "Россия" эксплуатировала иностранные авиационные шины, производство и импорт которых был прекращён в нашу страну", – заявил Баринов.

Он добавил, что на данный момент на склад уже поступила первая партия из 73 шин. По словам лётного директора, основной приоритет авиакомпании – безопасность полётов, из-за чего использование надёжных комплектующих является "особо ответственной задачей".