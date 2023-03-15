Барнаульский завод выпустит опытную партию авиашин для самолета МС-21

Сейчас на "ЯШЗ авиа" принимают станки для производства — создать первые опытные изделия должны в течение мая

15 марта 2023, 09:04, ИА Амител

Фото: irkut.com

Барнаульский завод "ЯШЗ авиа" планирует в мае текущего года выпустить опытную партию авиационных шин для российского самолёта МС-21. Как сообщает ТАСС, управляющий директор Борис Шалагин рассказал, что покрышки должны будут заместить импортные комплектующие.

По его словам, в течение мая на заводе планируют выпустить первые опытные партии носовой и основной шин. Сейчас на заводе принимают станки для их производства – площадки для него готовили заранее, не дожидаясь прихода оборудования. Накануне представитель компании посетил Омск, где прошла приёмка станка для сборки второй стадии авиационной шины – его разработкой занималась местная компания "Поликон".

Сроки промышленного производства Шалагин не назвал, поскольку для этого сначала необходимо провести испытания и пройти сертификацию.

Напомним, что МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолёт вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Он должен будет заменить воздушные суда ушедших из России западных компаний. Ранее Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что собирается до конца 2025 года поставить "Аэрофлоту" 18 таких самолётов.