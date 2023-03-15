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Барнаульский завод выпустит опытную партию авиашин для самолета МС-21

Сейчас на "ЯШЗ авиа" принимают станки для производства — создать первые опытные изделия должны в течение мая

15 марта 2023, 09:04, ИА Амител

Фото: irkut.com
Фото: irkut.com

Барнаульский завод "ЯШЗ авиа" планирует в мае текущего года выпустить опытную партию авиационных шин для российского самолёта МС-21. Как сообщает ТАСС, управляющий директор Борис Шалагин рассказал, что покрышки должны будут заместить импортные комплектующие. 

По его словам, в течение мая на заводе планируют выпустить первые опытные партии носовой и основной шин. Сейчас на заводе принимают станки для их производства – площадки для него готовили заранее, не дожидаясь прихода оборудования. Накануне представитель компании посетил Омск, где прошла приёмка станка для сборки второй стадии авиационной шины – его разработкой занималась местная компания "Поликон". 

Сроки промышленного производства Шалагин не назвал, поскольку для этого сначала необходимо провести испытания и пройти сертификацию.

Напомним, что МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолёт вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Он должен будет заменить воздушные суда ушедших из России западных компаний. Ранее Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что собирается до конца 2025 года поставить "Аэрофлоту" 18 таких самолётов. 

Комментарии 12

  • Как то ещё меньше доверия к самолёту стало
    15 марта, Гость   Ответить
  • Когда это БШЗ отличался высоким качеством своих шин???
    15 марта, Гость   Ответить
  • Хохлы вместе с Западом постоянно нивелируют преимущество нашего вооружения и техники и возвеличивают свои достижения и победы. Правда сейчас наоборот прикинулись сирыми и убогими, что дескать всего не хватает, но это скорее чтобы скрыть подготовку к контрнаступу. Что касается наших шин, то в отличие от гражданских, шины для военных самолётов весьма качественные, в т.ч. потому что проходят жесткую госприёмку. Это я слышал опосредованно от самих работников, там это все знают.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Это я слышал опосредованно от самих работников..._________( из серии ) "а на днях мне муж сказал что у нас будет ребёнок "
    15 марта, Гость   Ответить
  • Да-да, а кинжалы и цирконы летают только в мультиках, а Запад делает вид что боится. На самом деле никто ни с кем не воюет, просто ВПК США и РФ (ну и лично Путин конечно) договорились и миллиарды$ из своих бюджетов вытягивают. Слышал не раз такую байку, рассказываемую на полном серьёзе.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не слушай такие байки больше Врут
    15 марта, Гость   Ответить
  • В конце 80 х какие только шины не выпускал БШЗ , и летали самолеты! А легковые покрышки вообще на расхват были, какие только способы придумывали чтоб спереть продукцию !
    15 марта, Гость   Ответить
  • Сколько ныне имеется самолётов МС-21? Два? Или уже три?
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, f а когда он стал ЯШЗ?
    15 марта, Гость   Ответить
  • А легковые покрышки вообще на расхват были, какие только способы придумывали чтоб спереть продукцию !----- сравнивать не с чем было
    15 марта, Гость   Ответить
  • Сколько ныне имеется самолётов МС-21? Два? Или уже три? ---------- всё зависит от жесткости санкций Запада. Если бы раз и навсегда запретили боинги и аэрбасы на территории, то уже бы было не 2-3, а хотя бы 20-30
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Точно, аналогов нет.
    17 марта, Гость   Ответить
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