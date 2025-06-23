Россия намерена отменить визовый режим с тремя странами в 2025 году
Речь идет о Мьянме, Иордании и Бахрейне
23 июня 2025, 16:40, ИА Амител
В 2025 году Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Никиту Кондратьева, директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ.
"Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам (Мьянме, Иордании и Бахрейну. – Прим. ред.) соглашения будут заключены в 2025 году", – заявил Кондратьев.
Со слов главы департамента, проект соглашения об отмене виз с Мьянмой находится на финальной стадии. Кондратьев заверил, что соответствующие решения уже приняли правительства обеих стран. Также он утверждает, что документ могут подписать на Восточном экономическом форуме.
Проработаны проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Помимо этого, для России важно установить безвизовый режим с Саудовской Аравией и Малайзией. Он позволит увеличить турпоток из этих государств примерно в два-три раза, добавил Кондратьев.
18:22:31 23-06-2025
Совсем всё плохо?
18:31:52 23-06-2025
класс, везде очень интересно, в иордании были 2 раза, еще во вьетнаме круто в нячанге, 44 дня жить, море суши по 120 п 10 штук, аквапарки, купальни....красота!
19:51:42 23-06-2025
Я уж было в Италию засобирался )))
14:14:26 24-06-2025
В Китай нужно срочно