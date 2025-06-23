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Россия намерена отменить визовый режим с тремя странами в 2025 году

Речь идет о Мьянме, Иордании и Бахрейне

23 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

В 2025 году Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Никиту Кондратьева, директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ.

"Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам (Мьянме, Иордании и Бахрейну. – Прим. ред.) соглашения будут заключены в 2025 году", – заявил Кондратьев.

Со слов главы департамента, проект соглашения об отмене виз с Мьянмой находится на финальной стадии. Кондратьев заверил, что соответствующие решения уже приняли правительства обеих стран. Также он утверждает, что документ могут подписать на Восточном экономическом форуме.

Проработаны проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Помимо этого, для России важно установить безвизовый режим с Саудовской Аравией и Малайзией. Он позволит увеличить турпоток из этих государств примерно в два-три раза, добавил Кондратьев.

Пляж в Таиланде / Фото: unsplash.com

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Туризм Россия

Комментарии 4

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Гость

18:22:31 23-06-2025

Совсем всё плохо?

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Гость

18:31:52 23-06-2025

класс, везде очень интересно, в иордании были 2 раза, еще во вьетнаме круто в нячанге, 44 дня жить, море суши по 120 п 10 штук, аквапарки, купальни....красота!

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Гость

19:51:42 23-06-2025

Я уж было в Италию засобирался )))

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Гость

14:14:26 24-06-2025

В Китай нужно срочно

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