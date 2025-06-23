Речь идет о Мьянме, Иордании и Бахрейне

23 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В 2025 году Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Никиту Кондратьева, директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ.

"Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам (Мьянме, Иордании и Бахрейну. – Прим. ред.) соглашения будут заключены в 2025 году", – заявил Кондратьев.

Со слов главы департамента, проект соглашения об отмене виз с Мьянмой находится на финальной стадии. Кондратьев заверил, что соответствующие решения уже приняли правительства обеих стран. Также он утверждает, что документ могут подписать на Восточном экономическом форуме.

Проработаны проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Помимо этого, для России важно установить безвизовый режим с Саудовской Аравией и Малайзией. Он позволит увеличить турпоток из этих государств примерно в два-три раза, добавил Кондратьев.