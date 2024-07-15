Таиланд продлит 60-дневный безвиз для россиян

Постановление об этом подпишет премьер-министр королевства 15 июля

15 июля 2024, 10:45, ИА Амител

Пляж в Таиланде / Фото: unsplash.com

Таиланд продлит 60-дневный безвизовый режим для россиян, сообщает ТАСС.

15 июля премьер Сеттха Тхависин подпишет соответствующее постановление. В общей сложности оно затронет граждан 93 стран. В их числе Россия, Китай, Индия, ЮАР, ОАЭ, Индонезия, США, Казахстан, Узбекистан и другие.

С 1 мая для россиян при посещении Таиланда действует безвизовый режим продолжительностью 60 дней с правом платного продления еще на 30 дней.

Меру устанавливали до 31 июля. Тем самым она продлевается.

Ранее в Минэке сообщили, что РФ ведет переговоры об отмене виз с рядом стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.