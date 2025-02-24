НОВОСТИЭкономика

Россия не будет препятствовать возвращению Visa и Mastercard, заявили в Госдуме

Однако должны быть гарантии, что платежные системы не прекратят работать в РФ снова, отметил Аксаков

24 февраля 2025, 22:30, ИА Амител

Карты Visa и Mastercard / Фото: pxhere.com
Карты Visa и Mastercard / Фото: pxhere.com

Возвращению международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию не будут препятствовать, однако должны быть гарантии, что они не покинут рынок снова. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе со "Звездой".

По его словам, уход международных платежных систем создал серьезные проблемы для российских граждан, и в случае их возвращения необходимо исключить возможность повторного резкого прекращения работы.

"Возврат этих международных платежных систем мы никак не будем ограничивать. Но поскольку они создали проблемы нашим гражданам, резко выйдя с российского рынка, конечно, надо бы обусловить их присутствие на российском рынке тем, чтобы они больше такие глупости не повторяли", – сказал парламентарий.

Аксаков также подчеркнул, что после ухода Visa и Mastercard в России значительно укрепила позиции платежная система "Мир". Однако за границей россиянам приходится использовать наличные, что не всегда удобно, отметил он.

Россия банки

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

00:12:05 25-02-2025

Про окорочка американские ( ножки Буша)что говорят?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:36:33 25-02-2025

17 марта снова кучу банков отключают от свифт, и как в таких условиях нам пригодятся м-карды и визы? не нужны ящитаю

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

01:37:45 25-02-2025

Варианты гарантий не предложил.
Наверное чтоб дураком не выглядеть.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
....

05:49:20 25-02-2025

Наши люди на такси в булошную не ездят...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:52 25-02-2025

Зачем они нам? чтобы опять получить эти карты и понимать, что как только сменится правительство на соседнем континенте, или какаято оса кого то в оч..о укусит, нам снова все обрубят?

Ушли и ушли. все. аливидерчи. Есть у нас МИР и будем пользоваться, зато работает!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жанна

12:53:31 25-02-2025

Вернутся и будут работать!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров