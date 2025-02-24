Россия не будет препятствовать возвращению Visa и Mastercard, заявили в Госдуме

Однако должны быть гарантии, что платежные системы не прекратят работать в РФ снова, отметил Аксаков

24 февраля 2025, 22:30, ИА Амител

Карты Visa и Mastercard / Фото: pxhere.com

Возвращению международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию не будут препятствовать, однако должны быть гарантии, что они не покинут рынок снова. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе со "Звездой".

По его словам, уход международных платежных систем создал серьезные проблемы для российских граждан, и в случае их возвращения необходимо исключить возможность повторного резкого прекращения работы.

"Возврат этих международных платежных систем мы никак не будем ограничивать. Но поскольку они создали проблемы нашим гражданам, резко выйдя с российского рынка, конечно, надо бы обусловить их присутствие на российском рынке тем, чтобы они больше такие глупости не повторяли", – сказал парламентарий.

Аксаков также подчеркнул, что после ухода Visa и Mastercard в России значительно укрепила позиции платежная система "Мир". Однако за границей россиянам приходится использовать наличные, что не всегда удобно, отметил он.