Набиуллина: Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по поводу возвращения в Россию

По словам главы Центробанка, говорить о возобновлении работы этих платежных систем в РФ пока рано

21 февраля 2025, 13:31, ИА Амител

Пластиковые карты Сбербанка / Фото: amic.ru

Международные платежные системы Visa и Mastercard еще не обращались в Центробанк по вопросу возвращения на российский рынок. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что говорить об этом преждевременно.

"Нет, не обращались. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно", – ответила Набиуллина на соответствующий вопрос в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что Visa и Mastercard могут вернуться на российский рынок в ближайшее время. Однако депутат подчеркнул, что их придется использовать только для отправки платежей в Европу и Америку, потому что это международные системы. Аксаков также отметил, что в России привыкли опираться на свою платежную систему, и заново зайти на российский рынок Visa и Mastercard будет непросто.